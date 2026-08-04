Yllättävä käänne – hankosidevammasta toipuva Retostella palaa kohta treeniin

3–4-vuotiskausillaan poikkeuslahjakkuudeksi osoittautuneen Retostellan 5-vuotiskausi jäi kokonaan väliin hankosidevamman vuoksi. Kuluneen kesän hevonen on viettänyt kasvattajansa ja omistajansa Anniina Pohjoiskankaan luona Alajärvellä, mutta laidunkauden jälkeen tamman on tarkoitus palata Niko Jokelan talliin.”Pari kertaa yritimme siementää tammaa Weikolla, mutta ei tärpännyt. Ihan tietoisesti yritimme vain kahdesti, ettei varsominen ja sitten treeniin paluu venyisi turhan pitkälle”, Pohjoiskangas taustoittaa.14 startistaan seitsemän voittaneen ja lähes 105 000 euroa ansainneen Retostellan kilpailuoikeuden on vuokrannut Team Ritun Reteet.”Nyt hevonen saa vielä hetken olla laitumella, sillä siellä käveleminen on sille parasta kuntoutusta. Retostella on hyvin liikkuvainen tamma”, Pohjoiskangas sanoo.