Retostella voitti vuosi sitten Oulun Kuninkuusraveissa ajetun Pikkuprinsessan.
Retostella voitti vuosi sitten Oulun Kuninkuusraveissa ajetun Pikkuprinsessan.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Yllättävä käänne – hankosidevammasta toipuva Retostella palaa kohta treeniin

Suunniteltu varsan teko ei vielä sittenkään toteutunut.
Julkaistu
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Anniina Pohjoiskangas
Retostella
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