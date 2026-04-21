Hanna Lepistö avaa tallinsa ykköstason hevosten tilannetta – "Seinäjoki Race tuli pikkuisen liian aikaisin"

Vihdissä hevosia treenaavalla Hanna Lepistöllä valmentautuu tallissa monta kovaluokkaista lämminveristä. Näistä yhtäkään ei kuitenkaan nähdä tulevana lauantaina ajettavassa Seinäjoki Racessa.Päätös on valmentajan, sillä esimerkiksi alkuvuoden menestyjiin kuuluvalle Ete Jetille Seinäjoelta tarjottiin osallistumispaikkaa kotimaan kevään ensimmäiseen kansainväliseen suurkilpailuun."Ajetaan tammalähtöjä ja hopeadivisioonaa. Tuntui, että ne ovat tässä kohtaa kautta enemmän Ete Jetiä kehittäviä. Tammalähtöjä alkaa olla hyvin tarjolla, ja niissä on rahaa jaossa läpi kesän. Hevosen kannalta tuntui järkevämmältä jättää Seinäjoki Race välistä", Lepistö perustelee.Viime lauantaina hopeadivisioonakarsinnan ajalla 12,6a/2100 metriä voittaneen Ete Jetin kohdalla tähtäin on seuraavaksi asetettu Finlandia-sunnuntaina 14 000 euron ensipalkinnolla juostavaan Espoon Palkintoon. Lähtö toimii myös STL Diamantstoetin karsintana Elitloppet-viikonloppuna juostaviin finaaleihin..Lepistön talliin huhtikuussa Ranskasta saapunut italialaisori Diamond Trupposta puhuttiin läpi kevään mahdollisena Seinäjoki Race -hevosena ML Stable Oy:n eli Mikko Laakkosen ostettua se alkuvuodesta. Diamond Truppolle Lepistö kuitenkin haluaa Suomessa matalamman tason aloitusstartin. Edellisen kerran ori on kilpaillut tammikuun alussa."Sille on kuitenkin muita mahdollisia kisoja myöhemmin tiedossa. Ilmoitan sen ensi keskiviikoksi Vermossa juostavaan kultadivisioonaan", Lepistö suunnittelee.Tallin muista isorahaisista Dundee As avaa kautensa Seinäjoella ajettavassa Etain Royal Stayerissa. Helsinki-Ajossa viidenneksi sijoittunut Charmant De Zack jatkaa kauttansa keskiviikkona Vermossa ajettavassa Prix Monté Finlandia -katsastuksessa.Viime vuoden lopulla Lepistölle siirtynyt Imperator ei ole vielä avannut kilpailukauttaan."Kokonaisuudessaan Seinäjoki Race tuli tallini hevosille pikkuisen liian aikaisin. Tuon tason lähtöön lähdettäessä pitäisi ennemmin olla muutama lähtö kropassa kuin avata kausi siitä", Lepistö kertoo.