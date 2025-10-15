Hanna Lepistölle talveksi filiaali Ruotsiin – "Tämä on ollut minulla haaveena jo pidempään"

Vihdin Haimoossa hevosia valmentava Hanna Lepistö on vuokrannut maaliskuun loppuun asti 12 hevosen tallin ruotsalaisen raviurheilun legendoihin kuuluvan Stig H Johanssonin valmennustilalta Stora Albystä. Samoilla valmennuspaikoilla hevosia valmentaa Euroopan ykköstreenareihin lukeutuva Alessandro Gocciadoro.”Gocciadorolla on Ruotsissa talvisin hiljaisempaa hevosten osalta, joten minulle avautui mahdollisuus vuokrata heiltä tilaa hevosilleni”, Lepistö taustoittaa.Lepistön valmennettavat näyttivät jo pitkin kesää vahvaa iskukykyä, mutta etenkin parin viimeisen viikon aikana talliin on tullut rutkasti menestystä. Caia toi voiton Vermon Tammacupista, Sofia Evo voitti Turussa L. Fabritius Memorialin ja viime lauantaina Kouvolassa Barabbas nappasi voiton Kyvyt Esiin -divisioonafinaalista.”Nyt kun hevoset ovat hyvässä kunnossa ja tallissa on hyviä hevosia, on mahdollisuus koittaa tällaista. Ensimmäiset hevoset lähtevät Ruotsiin heti ensi viikon alussa ja juoksevat kilpaa jo samalla viikolla”, valmentaja suunnittelee.Lepistöllä on tarkoitus lähettää Ruotsiin tallin starttikuntoiset kilpahevoset, joten osa hevosista jää edelleen Haimooseen. Valmentajan tuleekin talven aikana liikkua tiuhaan kahden maan ja tallin välillä.”Haimoossa sekä Stora Albyssä tulee olemaan työntekijät. Minä varmaan olen keskimäärin puolet viikosta Suomessa ja puolet Ruotsissa. Siellä tietysti on nyt talvella enemmän kilpahevosia ja raveja, joten suhteessa Ruotsissa tulee lopulta oltua vähän enemmän”, Lepistö kertoo."Meiltä ajaa kotoa lentokentälle vain puoli tuntia, ja Ruotsissa lentokentältä tallille alle puoli tuntia. Liikkumisen pitäisi olla suhteellisen näppärää", hän lisää.Uusista kuvioista hän kertoo olevansa innoissaan."Tämä on ollut minulla haaveena jo pidempään, että toimintaa voisi vielä joskus laajentaa ulkomaille", hän toteaa.Hanna Lepistö kertoi suunnitelmistaan keskiviikon Tototv:n lähetyksessä.