Hannele Purontakaselle uran ensimmäinen Toto75-täysosuma - "Minulle tämä oli toinen"

Ville Koivisto pamautti Vauhti Tepon kyydissä päättäväisesti eteenpäin. Alkumatka meni hankalaksi selässä kolmannella radalla, mutta sitten Koivisto päätti tehdä räväkän liikkeen. Tämän myötä valjakko eteni toisella puolikkaalla keulaan saakka.

"Ajattelin, että yllätän pätkällä Virin Varpun ja Juhani Heikkisen", Koivisto perusteli ratkaisuaan ajaa voimalla eteenpäin. "Tämä on tosi nopea hevonen, ja vauhti tuntui vielä siinä vaiheessa lönköttelyltä. Kisaan lähdin positiivisilla odotuksilla, vaikka Tampereella tuli pikkulaukkoja. Tehtiin vähän varustemuutoksia."

Loppusuoralla askel painoi enemmän muilla, eikä Vauhti Teppo saanut lopussa kovin vakaa uhkaa. Virin Varpu tuli sekin urheasti loppuun saakka.

"Virin Varpu tuli maalisuoralla open stretchille, niin Vauhti Teppo veti korvat taakse ja lähti vastaamaan. Minulle tämä oli toinen Toto75-voitto", Koivisto laskeskeli.

Ville Koivisto on ohjastajamarkkinoilla tämän kauden sensaatio. Mies on kiertänyt raveja 1000 kilometrin säteellä ympäri Suomen ja tulosta on tullut.

"Vuosi on ollut hieno, kun saa tehdä hyvien hevosten ja ihmisten kanssa tein töitä. Lapsuuden haave on ollut lainaohjastaja. Viime syksynä päätin, että panosta tähän ihan kaikkeni."

Hannele Purontakanen ja hänen puolisonsa Juha Tapola ovat omistajatiimi Hevosmiesliiga -tallinimen takana. Pariskunta panostaa voimakkaasti raviurheiluun.

"Mahtavalta tuntuu", Purontakanen kommentoi. "Vauhti Teppo on todella lahjakas hevonen, kunhan saa laukat ja haparoinnit pois. Tällä hetkellä rakennetaan tallia Kurikkaan kahdeksalle hevoselle."

Purontakanen ei ottanut koko kunniaa Toto75-voitosta itselleen.

"Ruuna tuli hienossa kunnossa, kiitokset vielä Ternolle (Grönstrand) ja Otolle (Salojensaari). Uskomme kovasti Vauhti Tepon tulevaisuuteen. Isällä oli jo hevosia ja omalla kohdallani poneista kaikki lähti."