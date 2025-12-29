Seinäjoella katsomorakennuksen ikkuna oli särkynyt Hanneksen voimasta.
Seinäjoella katsomorakennuksen ikkuna oli särkynyt Hanneksen voimasta.Kuva: Seinäjoen Ravikeskus / Jyri Saranpää
Uutiset

Hannes-myrsky aiheutti tuhoja myös raviradoille – "Jonkin verran lisäkustannuksia"

Vahinkoja selvitetään vakuutusyhtiöiden kanssa.

kaustisen ravirata
Jyri Saranpää
seinäjoen ravikeskus
Janne Jääskeläinen

