Hannes-myrsky aiheutti tuhoja myös raviradoille – "Jonkin verran lisäkustannuksia"

Viikonloppuna riehunut Hannes-myrsky aiheutti vahinkoa myös raviradoille. Tällä tietoa isoimmat vahingot ovat sattuneet Seinäjoen ja Kaustisen raviradoille.Seinäjoella myrsky särki katsomosta yhden ikkunan ja kaatoi mainosaitoja pitkältä matkalta.”Syntyneet haitat eivät kuitenkaan vaikuta radan toimintaan. Takasuoralta oli vain ihan yksittäisiä mainoslevyjä irti. Varikolle ei tullut vahinkoja”, Seinäjoen Ravikeskuksen toiminnanjohtaja Jyri Saranpää kertoo.”Säikähdyksellä selvisimme, vaikka paikkojen kunnostaminen onkin vähän työläs ja jonkin verran lisäkustannuksia aiheuttava sattuma”, Saranpää jatkaa.Tapaus oli kuitenkin poikkeuksellinen, sillä vastaavanlaisia myrskytuhoja Saranpää ei historiasta muista.”Seinäjoella tuulee käytännössä aina, mutta eihän tällaisia tuulia ole ennen ollut”, hän toteaa..Kaustisella isoimmat tuhot aiheutuivat rata-alueella kaatuneista puista. Lisäksi mainosaitaa oli lyhyeltä matkalta kaatunut.”Olen juuri kiertämässä rata-alueita ja selvittelemässä vahinkojen laajuutta. Metsää on ainakin nurin ja muutama mänty on edelleen kaatumaisillaan. Täytyy hiukan kartoittaa työvoiman tarvetta, etteivät vahingot tästä ainakaan enää kasvaisi”, toiminnanjohtaja Janne Jääskeläinen ilmoittaa.Nikulassa ravirata on alueen hevosihmisille normaalisti käytössä, mutta esimerkiksi hiittisuoran käyttöä tulee rajoittaa siihen asti, kunnes sinne kaatuneet puut saadaan korjattua pois hevosten tieltä.”Katsomosta oli lisäksi pari ikkunaa rikki. Täytyy olla yhteydessä vakuutusyhtiöön ja selvitellä asiaa. Raviradalla liikkuminen on sallittua, mutta maastoon ei ole vielä turvallista lähteä”, Jääskeläinen päättää..Video: Janne Jääskeläinen