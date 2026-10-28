Hannu Hietanen jää lyhyelle sairauslomalle – "Onneksi tämän pahemmin ei käynyt"

Teivon tiistairavit keskeytyivät, kun Hannu Hietasen ohjastama ja valmentama Pikkukavaljeeri pääsi irti yhdeksännen lähdön palautetun lähtöyrityksen jälkeen. Samassa yhteydessä kärryiltä pudonnut Hietanen loukkasi itseään, minkä vuoksi matka Teivosta jatkui sairaalaan jatkotutkimuksiin.

”Olkapää lähti sijoiltaan ja oli tosi kipeä. Ensiapuhenkilökunta tiedusteli minulta, tuntuuko myös jossain muualla kipua, johon vastasin, että olkapääkivun myötä kaikki vanhat vaivat ja kolotukset parantuivat kerrasta. Olkapääkin parani, kun saivat sairaalassa sen takaisin paikalleen”, tiistaiaamuna kotoaan Laihialta tavoitettu Hietanen naurahtaa.

Sairaalassa Hietanen oli kuvattu läpi. Luita ei ollut murtunut, mutta myöhemmin hänen täytyy vielä käydä lisätutkimuksissa. Toistaiseksi käsi on kantositeessä.

”Jänteet ja siteet näkee sitten myöhemmin, kuinka pahasti ne venähtivät. Täytyy nyt hetken aikaa ottaa pikkuisen rauhallisemmin. Ainakin ilmoitetut startit pitää jättää väliin. Onneksi tämän pahemmin ei käynyt”, Hietanen ajattelee.

Tilanne pääsi sattumaan, kun Hietanen yritti yhdellä ohjalla hillitä uusinnasta innokkaana käynyttä hevostaan.

”Vasen ohja vissiin meni vain poikki. Yritin sitten kääntää innokkaana käynyttä hevosta radan ulkolaitaan. Sitten se jatkoi vauhdilla ojan yli aidan reunaan ja minä tipahdin kyydistä. Kiinnisaatuaan hevonen käytettiin tarkistettavana Teivon klinikalla. Sillä on kaikki hyvin, mutta Teivon startin lisäksi myös torstaille suunniteltu Turun startti jää nyt välistä”, Hietanen sanoo.

Onnettomuuden jälkeen Teivon ravit jatkuivat noin puolituntia aikataulusta myöhässä.