Hannu Korpi on BWT Dictatorin Plan C – ”Plan D:kin on kyllä olemassa”

BWT Dictator on samasta emästä kuin aikansa derbyfinalisti BWT Engaged, joten se ostettiin varsana kunnianhimoisin tavoittein. Ne tavoitteet eivät ole täyttyneet.

”Isä on Up And Quick ja emänisä Ideal du Gazeau. Ranskalaissukuinen varsa oli liian myöhäinen Markku Niemisen systeemiin, ja se siirtyi parisen vuotta sitten Aripekka Pakkaselle”, pääomistaja Risto Kuusisto taustoittaa.

”Jaksoa olisi, ja kunnossa hevonen on, mutta into ja halu puuttuvat. Jotenkin se on leipääntynyt.”

Viime keskiviikkona otettiin käyttöön jo "Plan C". Hannu Korpi haki hevosen Ypäjältä talliinsa Pirkkalaan.

”Hannu menee vähän vastavirtaan perustreenareiden kanssa, ja tulokset on kiistattoman hyviä. Hän saa kokeilla, jos keksisi jotain. Olen tosi iloinen, että hän otti hevosen kokeiltavakseen.”

”Ja jos Hannu sanoo, ettei mitään tule, niin Plan D:kin on kyllä olemassa”, Kuusisto murjaisee.