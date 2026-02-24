Uutta väriä Suomen ykkössarjoihin: Hannu Korpi osti Idomenio Sisun

Petri Salmelan tallista Ruotsin kovissa ikäluokkalähdöissä kilpaillut ja lähes 2 miljoonan kruunun voittosumman urallaan kerännyt vuoden 2022 Sprintermästaren-kolmonen, nyt 8-vuotias Idomenio Sisu vaihtoi viime viikonloppuna omistajaa. Omistajakimppa, johon Salmela itsekin kuului, myi oriin Hannu Korvelle.”Koko ajan tulee katsottua avoimen tason hevosia, ja tästä tuli juttua käydessäni viime viikolla Ruotsissa. Kauppaa oli tekeillä muuallekin, mutta omistajat olivat viikonloppuna olympialaisissa ja päättivät myydä oriin minulle”, Hannu Korpi kertoo.Viime kaudella Idomenio Sisu voitti kerran, juoksi (St Michel -ajossa) ennätyksensä 09,4 ja tienasi yhteensä noin 20 000 euroa.”Ruotsissa taso on ykkössarjoissa leveämpi kuin meillä, ja lähdöt on kovia. Se selittää, ettei taulussa ole pelkkiä voittoja. Eikä näitä pystyisi muuten ostamaankaan”, Hannu Korpi tiedostaa.”Toivotaan, että paikanvaihdos ja jarrukärrytreeni piristävät hevosta. Myös uittotreeni voi tehdä sille kesällä hyvää, niin kuin se teki Hierro Bokolle ja Gareth Bokollekin.”Osaomistajiksi Idomenio Sisuun lähtivät Veikko Kelamäki ja Kari Karlsson..Petri Salmelan Idomenio Sisu hurjasteli E3-karsinnassa, "tässä on jotain erikoista"