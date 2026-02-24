Idomenio Sisu ja Petri Salmela
Petri Salmela lämmitti Idomenio Sisun sen voittoisalla Mikkelin-vierailulla kesällä 2023.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Uutta väriä Suomen ykkössarjoihin: Hannu Korpi osti Idomenio Sisun

Ruotsista käsin tähän asti kilpaillut 8-vuotias on jo laivassa matkalla uuteen kotimaahansa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Hannu Korpi
Idomenio Sisu

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi