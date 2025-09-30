Hannu Korvelle ehdollista vankeutta pakottamisesta seksuaaliseen tekoon ja todistajan uhkaamisesta

Hannu Korpi on tuomittu tänään tiistaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa vuoden ja kolmen kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon ja oikeudessa kuultavan todistajan uhkaamisesta. Lisäksi hän joutuu maksamaan seksuaalirikoksen uhrille 5 000 euron suuruisen vahingonkorvauksen ja uhkailun kohteelle 1 500 euron vahingonkorvauksen.Korven maksettavaksi lankeaa myös hänen uhkailujensa kohteeksi joutuneen todistajan 2 823,75 euron suuruiset oikeudenkäyntikulut ja 50 euron asianosaiskulut. Lisäksi Korpi määrättiin suorittamaan valtiolle 80 euron rikosuhrimaksu ja 588,62 euron todistelumaksut.Ratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla.Pakottaminen seksuaaliseen tekoon käsittää useita eri kertoja, jotka ajoittuvat vuoteen 2022. Oikeudessa kuultavan todistajan uhkaaminen puolestaan ajoittuu kuluvan vuoden alkuun.Pakottaminen seksuaaliseen tekoon on kohdistunut Korven tallilla vierailleeseen henkilöön, joka kävi tallilla hoitamassa hevosia. Korpi on muun muassa kosketellut ja lähennellyt asianomistajaa sopimattomasti eri tilanteissa ja jopa ehdottanut asianomistajalle pelkkä pyyhe lantioillaan seksin harrastamista.Tuomion perusteluna on, että teot ovat olleet seksuaalisesti olennaisia ja täyttäneet edellytyksen väkivallalla pakottamisesta.Uhkaamisesta tulleen tuomion mukaan Korpi on myös uhannut tappaa todistajan, mikäli hänelle tulee seurauksia seksuaalirikosasiassa. Uhkaus oli esitetty usean todistajan läsnä ollessa ravigaalassa.Korpi on aiemmin tuomittu vuoden 2021 elokuussa Oulun raveissa tapahtuneesta seksuaalisesta ahdistelusta.