Hannu Korvelle toinen ykkössarjalainen – ”Olen nähnyt hevosessa jotain hyvää”

Italiassa syntynyt tuulennopea Van Kronos siirtyi Stall Titansin omistukseen ja Nina Pettersson-Perklénin valmennukseen vajaat kaksi vuotta sitten, mutta on vain väläytellyt sen jälkeen osaamistaan – viimeksi Vermon uudenvuodenpäivän T75-kierroksella, jolla se sijoittui lämminveristen ykkössarjassa kolmanneksi.

”Olen nähnyt hevosessa jotain hyvää, vaikkei se ole suuremmin menestynytkään. Nyt on avoimiin lähtöihin Grainfield Aidenin kaveriksi toinenkin hevonen. Lisäksi Van Kronos on mennyt mukavasti monté-lähdöissä, ja niitäkin on tarkoitus ajaa”, Hannu Korpi suunnittelee.

Vielä lauantaina Kouvolassa Grainfield Aiden ja Van Kronos eivät samassa omistuksessa kohtaa.

”Van Kronos jää omistajanvaihdoksen takia pois. Tutustutaan hevosen kanssa ja treenataan jonkin aikaa ennen kuin aloitetaan”, Korpi perustelee.

Urallaan 136 997 euroa tienanneeseen Van Kronokseen lähtee mukaan ennestään Super Topazin Hannu Korven Fire-Tallin kanssa omistava Anna Hult-Koskinen.

”Kolmaskin osaomistaja saattaa lähteä porukkaan, se on vielä vähän auki”, Hannu Korpi mainitsee.

Linkki Van Kronoksen kilpailutietoihin