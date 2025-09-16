Hannu Korpi on jälleen syytetyn penkillä.
Hannu Korpi on jälleen syytetyn penkillä.Kuva: Anu Leppänen
Hannu Korven oikeudenkäynti alkoi tänään

Valmentajana ja ohjastajana tunnettua Korpea syytetään pakottamisesta seksuaaliseen tekoon ja oikeudessa kuultavan todistajan uhkaamisesta.
