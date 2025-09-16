Eri mediat uutisoivat, että Hannu Korven oikeudenkäynti alkoi tänään tiistaina 16.9. Korpea syytetään pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Syytteen mukaan tapahtuma ajoittuu vuoteen 2022.Korpi sai kyseiseen juttuun liittyen myös syytteen oikeudessa kuultavan todistajan uhkaamisesta. Näitä molempia syytteitä käsiteltiin tiistaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa.Iltalehti kertoo, että uhattu henkilö haki aiemmin Korvelle lähestymiskieltoa itsensä ja lastensa suojaksi, mutta Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi hakemuksen viime huhtikuussa.Korpi on aiemmin tuomittu Oulun raveissa vuonna 2021 tapahtuneesta seksuaalisesta ahdistelusta.Tiistaina käsitellyistä kahdesta syytteestä annetaan Aamulehden mukaan tuomio 30.9.