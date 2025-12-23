Screen Time Limit ja hoitaja Marja Ahonen
Hannu Laakkonen uskoo Screen Time Limitin riittävän Suomen kovimmissakin lähdöissä. Marja Ahonen hoiti tammaa Ruotsissa.Kuva: Lars Jakobsson / TR Bild
Uutiset

Hannu Laakkonen tähtitammoista: ”Jotta kilpailemista jatketaan, hevosten pitää riittää kovimmissa Suomen lähdöissä"

Screen Time Limitin ja Vivillionin uran jatkumiselle ei löytynyt toissa viikon eläinlääkärintarkastuksessa estettä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Hannu Laakkonen
Screen Time Limit
Vivillion

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi