Hannu Laakkonen tähtitammoista: ”Jotta kilpailemista jatketaan, hevosten pitää riittää kovimmissa Suomen lähdöissä"

4-vuotiskauden jälkeen Ruotsista Suomeen ja Juho Ihamuotilalle siirtyneet Screen Time Limit ja Vivillion kävivät toissa viikolla eläinlääkärin tarkastuksessa ja saivat puhtaat paperit. Hölkänajossa tammat tuntuvatkin Ihamuotilan mukaan hyviltä.”Jatketaan treeniä ja katsotaan keväällä, ajetaanko kilpaa vai astutetaanko vai tehdäänkö molemmat”, osaomistaja Hannu Laakkonen suunnittelee.”Jotta kilpailemista jatketaan, hevosten pitää riittää kovimmissa Suomen lähdöissä. Ainakin Screen Time Limitin uskon riittävänkin. Vivillionille on lisäksi 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu.”4-vuotiskauden kohokohdiksi jäivät Screen Time Limitin kakkossija Stochampionatetissa ja Vivillionin kakkossija Drottningspokalenissa, mutta hienon 3-vuotiskauden jälkeen kausi oli pettymys.”Olihan se sitä”, Laakkonen myöntää. ”Beedrill ei päässyt mihinkään, ja yhteistienestit jäivät kolmannekseen edelliskaudesta. Mutta Suomeen tuloon sillä ei ollut vaikutusta, se oli alun perinkin suunnitelma.”Beedrill tuli Suomeen jo aikaisemmin, mutta sitä ei ehditty enää viime kesänä astuttaa.Laakkosten tammojen eläinlääkärintarkastuksesta ja jatkosuunnitelmista uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset..Laakkosen veljesten huipputammat Suomeen.Laakkoset kasvattavat nyt Suomeen –"Rupesi tympimään, kun urat jäivät niin lyhyiksi"