Hannu-Pekka Korpi lähettää kaksi varsalahjakkuuttaan Ruotsin E3-karsintoihin – "Pakka tuntuu suhteellisen avoimelta"

Hannu-Pekka Korven valmennuksesta maanantaina Ruotsin Örebrossa ajettavissa E3-karsinnoissa nähdään kaksi hevosta, kun huipputamma Mascate Matchin tytär Magnolia sekä Miss White Gold tavoittelevat finaalipaikkoja. Molempien tammojen ohjastuksesta vastaa Hannu Torvinen.”Sunnuntaiaamuna lähdetään reissuun. Hevosten ollessa priimoja, niillä on sanansa sanottavana karsinnoissa. Paperilla lähdöt eivät näyttäneet turhan kovilta. Pari hyvää hevosta jäi vielä E3-karsinnoista pois, joten pakka tuntuu suhteellisen avoimelta”, Korpi kokee.Magnolia starttaa omaan 2100 metrin matkalla ajettavaan karsintaansa kuutosradalta. Uransa tänä vuonna avannut tamma on voittanut kolmesta kilpailustaan kaksi. Viimeksi se jäi kakkoseksi kovalla volttituloksella 14,9/2140 metriä.”Se on vähän omalaatuinen hevonen, mutta ihan hyvin se on pelittänyt. Lahjoja tammalla on vaikka kuinka paljon. Vielä kun se oppii kunnolla kilpailemisen”, Korpi kehaisee..Miss White Gold näytti kyvykkyyttään jo kaksivuotiaana voittaessaan kuudesta startistaan yhtä lukuun ottamatta jokaisen. Kolmivuotiskausi alkoi voitolla, mutta kahdessa viimeisessä startissaan tamma on taipunut keulasta kolmanneksi ja neljänneksi.E3-karsintalähtöönsä Miss White Gold pääsee starttaamaan ykkösradalta.”Se oli kauden avausstarttiin turhankin hyvä, ja sen jälkeiset suoritukset ovat olleet hiukan tasapaksumpia. Ennen viime starttia treenasin sitä kotona aika paljon, eikä hiitillä käyty lainkaan E3-karsintojen ollessa jo mielessä. Ihan asiallinen hevonen oli, mutta tiedän siinä olevan sisässä vielä käyttämättömiä vaihteita”, Korpi kertoo.E3-karsinnat ovat olleet erityisesti Miss White Goldin kohdalla jo pitkään tähtäimessä tamman osoitettua varhaista lahjakkuutta.”Isoa rahaa E3:ssa jaetaan, ja nyt täällä Suomen puolella ei ole isoja kisoja”, Korpi sanoo.Ruotsissa vaikuttavien suomalaisvalmentajien hevosista E3-karsinnoissa nähdään myös Janita Luttusen Bacwood Gisella, Petri Salmelan Elle Driver sekä Ville Karhulahden Tennessee H.C.