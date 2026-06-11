Ravivalmentaja Hannu-Pekka Korpi laajentaa toimintaansa.
Hannu-Pekka Korven valmennettavat ovat menestyneet tälläkin kaudella hyvin.Kuva: Jarno Unkuri
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Hannu-Pekka Korpi lähettää kaksi varsalahjakkuuttaan Ruotsin E3-karsintoihin – "Pakka tuntuu suhteellisen avoimelta"

Korpi on Magnolian ja Miss White Goldin osalta toiveikas karsintamenestyksen suhteen.
Julkaistu
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E3-karsinnat
Hannu-Pekka Korpi
Magnolia
Miss White Gold
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