Hannu-Pekka Korven tallin EL Narnia ja Magnitude tehokaksikko välierävaiheessa – Skyfall Emilie ja Ancio vakuuttivat

Kolmevuotiaiden tammojen ensimmäisessä karsinnassa Hannu-Pekka Korven tallin EL Narnia oli Hannu Torvisen ohjastamana omaa luokkaansa keulasta. Juho Ihamuotilan valmennukseen kesän päätteeksi siirtynyt Arctic Fiona tulitti 4. ulkoa hienosti kakkoseksi."EL Narnia rentoutui hieman liikaakin, kun lähtö viivästyi. Hyvä oli fiilis lähdön aikana, kun tamma alkoi keräämään keulassa painetta. Oikein helppoon tyyliin voitto tuli. EL Narnia on ikäluokan parhaita tammoja, joten se on yksi niistä, joka pystyy finaalin voittamaan."Toisen karsinnan vei nimiinsä Olli Koivusen ohjastama Skyfall Emilie, joka esitti 10,3-vauhtisen hirmukirin 2. ulkoa.."Skyfall Emilie on ollut tosi lahjakas ravuri alusta saakka. Se on ollut vähän hankala tapaus. Nyt se on osoittanut, että tamma kuuluu ikäluokan kärkeen. Sitä on treenattu paljon ja se on saanut rutiinia. Anni (Rantala) ja Niko (Niinikoski) ovat tehneet hienoa työtä. Tamma on kehittynyt todella paljon. Meillä on vielä vetopallot finaaliin, ja laitetaan Seinäjoella kaikki peliin", Koivunen jutteli.Hannu-Pekka Korven talli juhli myös oriiden ja ruunien puolella. Hannu Torvinen kierrätti Magnituden johtavan rinnalle, josta se puristi kärkeen. Esitys oli väkevä.."Tuntui sille, että voidaan päästä rinnalle ja näin kävi. Magnitude on hieno hevonen, jolla on tosi paljon potentiaalia kehittyä. Se ei missään nimessä ole valmis. Tänään ruuna oli paljon parempi kuin viimeksi. Uskotaan, että se parantaa vielä", Torvinen kommentoi.Toisessa karsinnassa Markku Niemisen tallin Ancio otti vakuuttavasti omansa, joten se on finaalissa 3-vuotiaiden oriiden ja ruunien selvä suosikki. Olli Koivunen tuurasi MM-kisoissa ohjastavaa Santtu Raitalaa..3-vuotiaat tammatEnsimmäinen välierä1. EL Narnia2. Arctic Fiona3. Silver Stahl 4. Precise Pulsion5. Spring Ale6. Aleida ManiaToinen välierä1. Skyfall Emilie2. Like My Dream3. Fuego Combo4. Sahara Criminal5. Margarita Frido6. Lady Gaagaa.3-vuotiaat oriit ja ruunaEnsimmäinen välierä1. Magnitude2. Make Cash3. Prasutagus Secret4. Legacy Luca5. Piccolo Coctail6. Callela CapitanoToinen välierä1. Ancio2. Pactolus3. Shackhills Gambler 4. Elvis Garden5. Artful Iceman6. Little Tobin