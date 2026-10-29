Hannu Prokkola ja Hittavainen ovat tulleet tutuiksi varikkoalueella ja voittajakehässä. Prokkolan nimi on sittemmin noussut esille muissa yhteyksissä.
Hannu Prokkola ja Hittavainen ovat tulleet tutuiksi varikkoalueella ja voittajakehässä. Prokkolan nimi on sittemmin noussut esille muissa yhteyksissä.Kuva: Hannu Prokkolan albumi
Uutiset

Hannu Prokkola kertoo omasta roolistaan raviurheilussa: "Olen kiinnostunut lajista ja haluan kehittää itseäni"

Hannu Prokkola on harmissaan siitä, että tuntemattomat ja jopa puolitutut ihmiset ovat tuominneet hänen toimintansa.
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Hannu Prokkola
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