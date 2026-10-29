Hannu Prokkola kertoo omasta roolistaan raviurheilussa: "Olen kiinnostunut lajista ja haluan kehittää itseäni"

Koko ikänsä Lumijoella asuneen ja viime vuodet raviurheilua aktiivisesti harrastaneen Hannu Prokkolan nimi on tullut raviurheilua seuraaville tutuksi Hittavaisen menestyksen myötä. Tänä syksynä Mari Leinosen saaman doping-tuomion jälkeen Prokkolan nimi on ollut esillä jopa iltapäivälehtien sivuilla, ja hänen tekemisensä ovat alkaneet kiinnostaa laajemminkin.Prokkola yhdistetään nimenä ihmiseksi, joka otti kolmen Mari Leinosen tallin hevosen vastuuvalmentajan tehtävät kontolleen. Niihin kuuluu kesäkuussa positiivisen lääkeainenäytteen antanut Overhead Panel. Kaksi muuta hevosta ovat perjantaina Oulussa juoksevat BWT Johnny B Goode ja MAS Josefina..Myrsky yltyi Hippoksen päätöksen jälkeen, kun MAS Josefina otettiin Villinmiehen Tammakilvan finaalista pois ilmoittautumisen jälkeen päivää ennen finaalia. Hannu Prokkola toimi tamman vastuuvalmentajana jo karsinnassa. Hippos tulkitsi finaalin alla, ettei Prokkola ole tosiasiallisesti MAS Josefinan valmentaja."Vastasin omalta osaltani asiallisesti ja totuudenmukaisesti selvityspyynnön kaikkiin kysymyksiin, kun sitä pyydettiin. Hippoksen hallitus päätteli sitten mielestäni erikoisella tavalla asioita eikä antanut MAS Josefinalle lupaa startata valmennuksestani enää finaalissa. Sääntöjä sovellettiin tavalla, jota ravituomioistuin on sittemmin joutunut korjaamaan. Se prosessi on vielä kesken. Tympeä homma tietysti, että nakattiin harrastaja susille. Lisäselvityspyyntö tuli vasta sen jälkeen, kun MAS Josefina oli jo otettu finaalilistoilta pois.""En ole saanut, enkä välttämättä tule koskaan saamaan vastausta, miksi toimittiin näin. Eikä ollut varmasti kenenkään etu, että joku toinen taho joutuu korjaamaan ensimmäisen tahon päätöksiä takaisin sääntöjen mukaisiksi. Siitä tulee helposti farssi", Prokkola sanoo.Hän kokee, että hän voi yhden kerran purkaa prosessia ja asiaa omasta näkökulmastaan julkisesti. "Tämän asian on pikkuisen pakkokin kiinnostaa minua, koska se koskettaa ja tuntuu hankalalta. Ei se ihan helppoa ole, kun oman nimen näkee iltapäivälehdissä ei niin positiivisessa valossa. Ihmiset tekevät helposti johtopäätöksiä, jotka muuttuvat heidän ajatuksissaan todeksi. Siitä kertoo sekin, että muutama puolituttu on soitellut ja kun olen kertonut miten asiat ovat, niin sitä ei ole uskottu. Haluan omalta kontoltani purkaa asian tässä kohtaa, vaikka sekin varmasti herättää monenlaisia tunteita. Vaikenemisen kulttuuri ei tässä asiassa ole kuitenkaan oikein.". Prokkola kertoo olevansa innokas raviharrastaja, joka haluaa pitää liekin lepattamassa."Olen kiinnostunut lajista ja haluan kehittää itseäni raviurheilun parissa. Toimin nyt C-lisenssillä, mutta se ei tarkoita sitä, että näin olisi tulevaisuudessa. Lähdin vastuuvalmentajaksi hyville hevosille, sillä haluan haastaa itseäni ja käyttää tämän mahdollisuuden hyväkseni", Prokkola kertoo.Hän ei osannut odottaa naapurin doping-rikkomuksen jälkeen sellaista palautetta ja suhtautumista, jonka hän on saanut. "Tuomitsen systemaattisen dopingin täysin, en hyväksy sitä. Enkä ole puolustelemassa dopingin käyttäjiä. Ristiriitaa ja huolta sisälläni herättää se, että pitääkö minun ja muiden vastuuvalmentajien olla jatkossa viisaampia kuin eläinlääkäreiden. Koen sen tosi vastuulliseksi ammatiksi, eikä sitäkään keskustelua voi ohittaa olankohautuksella. Toivon, että yleisellä tasolla eläinlääkärin vastuusta puhuttaisiin. Raviurheilussa on hevosen hyvinvoinnin lisäksi niin monen ihmisen elinkeinosta kyse. Jokaisen valmentajan lisenssistä riippumatta ja myös hevosenomistajien pitäisi pystyä luottamaan eläinlääkäreihin”, Prokkola pohtii.“Enkä tietenkään olisi suostunut valmentajaksi, jos minulla olisi ollut pienikin epäilys, että kilpailukieltoon määrätyn henkilön aikaisempi toiminta olisi ollut tahallista ja systemaattista doping-sääntöjen rikkomista. Se on päivänselvää.”.Prokkolan oma valmennusura on pian neljän vuoden mittainen. Hän harjoitteli ensin valmentamista nyt 10-vuotiaaksi varttuneen Wild Alicen kanssa, ja sittemmin hän on toiminut työnsä ohessa Hittavaisen valmentajana. Raviurheilu vei heti mennessään.“Kävin vuosina 2021–2022 ajolupa- ja vastuuvalmentajakoulutuksen, kengittäjäkoulutuksen sekä ratamestarikoulutuksen ja olen opiskellut myös jalostuspuolta. Aloitin toimihenkilönä lähettäjänä Oulussa vuonna 2022 ja vuodesta 2023 lähtien olen toiminut lähetysauton kuljettajana silloin, kun omia hevosia ei ole ollut viivalla. Jos joku on kuitenkin tehnyt oletuksen tämän syksyn perusteella, että Hannu Prokkola on bulvaanivalmentaja, niin sille en voi mitään. Näin ei kuitenkaan ole.”Prokkola muistuttaa, että hän on harrastajana tehnyt yhteistyötä Leinosen kanssa ennen doping-tapausta. Sen jälkeen hän on ottanut itselleen kolmen hevosen vastuuvalmentajan tehtävän..“Icella tuli syksyllä 2025 Lumijoelle, ja olen kaverina ajanut sillä käytännössä kaikki treenit. MAS Josefinalla olen ajanut säännöllisesti siitä saakka, kun se tuli tänne. Overhead Panel ja BWT Johnny B Goode ovat myös tuttuja pidemmältä aikaväliltä kärryistä käsin. Nyt vastaan kolmikon valmennuksesta, muu talliporukka vastaa omista hommistaan. Käyn päivätöissä, joten siksi iltojen lisäksi viikonlopuille on suunniteltu tärkeimmät harjoitukset.”Oulun perjantairaveihin Prokkola suuntaa jalat maassa kahden valmennettavan kanssa.“BWT Johnny B Goode on nyt kunnossa, mutta olen sen kanssa maltillisin odotuksin. Sen piti tulla starttiin jo heinäkuun alussa, mutta treenilenkin jälkeen sattui pikku accidentti. Siksi se joutui pidemmälle paussille. Ehjä suoritus olisi kiva. Toivottavasti hevonen ei ole liian paineissaan.”“MAS Josefina oli Villinmiehen Tammakilvan karsinnoissa piirun verran odotuksia parempi. Hyvässä kunnossa se on edelleen. Tamma pystyy menestymään, jos sen askelmerkit ovat kohdillaan”, Prokkola kommentoi..Hittavainen ja Overhead Panel ovat startissa maanantaina Kaustisella.“Hittavainen on ollut terveenä ja se on normaalisti treenannut. Ei se parhaassa tikissä välttämättä ole, ja kovia hevosia vastaan on 40 metriä pakkia. Kuopion joulukuun finaaleihin tähdätään.”“Overhead Panel on hyvätasoisessa pronssidivisioonassa mukana. Sillä on hyviä treenejä alla, ja se palaa kunnossa. Kova on kuitenkin lähtö, mutta toivon hevoselta heti vahvaa suoritusta“, Prokkola päättää..Hittavainen löysi ravirytminsä – "Sen pitäisi ilman muuta pystyä podiumille ehjällä suorituksella"