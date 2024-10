Hannu Torvinen ohjastaa kaksi kylkiluuta murtuneena – "Välillä on vähän huonompia päiviä"

Hannu Torvinen joutui puolitoista viikkoa sitten Porissa osaksi harmittavaa tilannetta, kun Satakunta-ajon ensimmäisessä lähtöyrityksessä hänen ohjastamansa Anatude alkoi potkia takajaloillaan.

Tapahtumaketjun seurauksena Torvinen tipahti vasten radan pintaa ja hevonen pääsi karkuun. Kovasta täräyksestä huolimatta Torvinen pystyi jatkamaan työpäiväänsä ja ohjasti heti seuraavassa lähdössä Massimo Hoistin St. Legerin voittajaksi. Ravipäivän jälkeen Torvinen kävi vielä lääkärin tutkittavana. Ohjastamista hän on pystynyt jatkamaan normaaliin tahtiin.

”Parissa kylkiluussa on lääkärin mukaan pienet murtumat, muttei mitään isompaa. Välillä on edelleen vähän huonompia päiviä ja rinta tuntuu kipeältä, mutta hyvin olen pystynyt kilpailemaan”, Torvinen valottaa vointiaan.

Maanantaina Torvinen ohjasti Seinäjoelta kolme voittoa, kun Xanthia Kemp, Laura Evo ja Brolle F. olivat lähtöjensä parhaat. Tiistaina ravataan Oulussa, joka on samalla Torviselle vapaapäivä. Loppuviikon aikana hän ohjastaa vielä Vermossa, Lappeenrannassa, Turussa ja Mikkelissä.

Kauden 1243 starttia ovat tuottaneet valtakunnallisessa ajajaliigassa Santtu Raitalan jälkeen kakkosena olevalle Torviselle 217 voittoa. 32-vuotias ammattiohjastaja kertoo olevansa tyytyväinen kauden tähänastiseen antiin.

”Myös radoilla, joilla kilpailen paljon, kuten Jokimaa, Vermo ja Teivo olen pystynyt olemaan ajajaliigassa vahvoilla. Siinä mielessä kausi on ollut vaikea, kun esimerkiksi Parvelan Retu ja EL Indeed ovat olleet pitkälti poissa radoilta”, hän summaa.

Vermossa Torvinen on ajanut 45 voittoa, joten ero toisena olevaan Raitalaan on 12 voittoa. Jokimaalla etumatka Raitalaan on kymmenen voittoa ja Teivossa kuusi ykkössijaa Torvisen eduksi.

”Loppuvuosi on tarkoitus kilpailla ihan normaalisti. Varmasti jotain päiviä tulee, jotka jäävät välistä, mutta mitään isompaa breikkiä en ole ainakaan toistaiseksi pitämässä”, Hannu Torvinen suunnittelee.