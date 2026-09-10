Hannu Torvinen
Hannu Torvinen otti kantaa viime aikoina puhuttaneeseen kohuun.Kuva: Anu Leppänen
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Hannu Torvinen paljastaa olleensa puhelinhäirinnän kohteena – ”Kyse ei ole enää mistään harmittomasta hassuttelusta”

Hannu Torvinen avasi sanaisen arkkunsa häirintäkohusta yhdessä Jere Törmäsen kanssa luotsaamassaan keskusteluohjelmassa.
Julkaistu
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Hannu Torvinen
häirintä
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