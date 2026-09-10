Hannu Torvinen paljastaa olleensa puhelinhäirinnän kohteena – ”Kyse ei ole enää mistään harmittomasta hassuttelusta”

Viime viikolla nousi kohu, kun MT Hevoset uutisoi verkkosivuillaan tunnetun suomalaisohjastajan joutuneen vaimonsa kanssa puhelinhäirinnän kohteeksi. Häirintää on kohdistunut myös toiseen ohjastajaan.Hevosurheilun tietolähteiden mukaan yhteistä häirintäpuheluille on ollut, että soittaja on esiintynyt joko suoraan häirinnän kohteelle tai kolmannelle osapuolelle esittäen toista raviurheilijaa. Soittaja ei ole puhelun aikana paljastanut oikeaa identiteettiään. Vasta myöhemmin tehtyjen anteeksipyyntöjen kautta on varmistunut osa soittajien nimistä.Hevosurheilun tietojen mukaan puhelinhäirinnästä on tehty kaksi rikosilmoitusta.Nyt huippuohjastaja Hannu Torvinen on paljastunut olevansa yksi häirinnän kohteeksi joutuneista ohjastajista. Hän avautui asiasta Instagramissa julkaistussa Torvinen & Törmänen Talkshow'ssa.”Niin meikäläisen kuin Annankin (Hannu Torvisen puoliso) nimeä on käytetty näissä puheluissa. Sillä tavalla ollaan asiassa mukana”, Torvinen aloitti.Torvinen oli valmistautunut lähetykseen kirjaamalla ylös sen, mitä hän haluaa asiasta sanoa.”Lyhyesti sanottuna kyse oli jutusta, jonka oli varmaan tarkoitus olla vitsi, mutta se meni lopulta tosi pahasti muiden tontille ja rajojen yli. Puhutaan siis näistä pilapuheluista. Itselleni tämä alkaa olla jo ihan ok ja olen päässyt asian yli – elämä jatkuu, enkä todellakaan aio jäädä jumiin tähän tai alkaa kantaa kaunaa kenellekään. Se ei tietenkään muuta sitä, että olen edelleen pettynyt. Pettymys on siitä jännä tunne, että sen kanssa voi hyvin jatkaa eteenpäin, mutta se muuttaa sen, miten katsoo kyseisiä ihmisiä tästä eteenpäin."Torvinen sanoo, että vaikka hän on asian kanssa jo suhteellisen sujut, ei tilanne ole vielä ohi. Hevosurheilu on uutisoinut Suomen Hippoksen selvittävän osallisten toimintaa asiassa."Tämä sama porukka on nimittäin tehnyt tätä samaa muillekin, ja juuri se tekee tästä vakavan jutun. Siksi tämä on nyt siirtynyt eteenpäin.Kun kyse on siitä, että porukalla mennään jatkuvasti muiden rajojen yli, kyse ei ole enää mistään harmittomasta hassuttelusta, vaan siihen on pakko puuttua yhteisten pelisääntöjen takia. Koska kyse ei ole mistään yksittäisestä vahingosta, asia on tällä hetkellä keskusjärjestön pöydällä. Kaikki tietävät sen. He tekevät omat selvityksensä ja hoitavat rangaistukset ja muut sen mukaisesti. Se on oikea paikka tämän asian selvittämiseen. Siksi minäkin jätän viralliset puolet kokonaan heille, enkä ala niitä tässä sen enempää puimaan. Haluan mieluummin puhua tästä inhimillisestä puolesta.Toivon todella paljon, että sotku toimii lopulta hyvänä herätyksenä meille kaikille siitä, missä ne rajat oikeasti menevät. Joskus porukan paineessa tai ruudun takana hämärtyy se, mikä on oikein ja mikä väärin. Se mikä tuntuu omassa pienessä porukassa hauskalta läpältä, voikin olla toisesta tosi loukkaavaa. Teoilla on aina seuraukset, tehtiin ne vitsillä tai ei. Kyse ei ole vain siitä, mitä ihmiset kuvittelevat saavansa tehdä, vaan siitä miten me kunnioitamme toisiamme. Toivottavasti tämä vähän herättää miettimään omaa tilannetajua ja sitä, että omista tekemisistä joutuu lopulta aina kantamaan vastuun.”.Puhelinhäirintäjuttu selvityksessä – "Kaksi rikosilmoitusta on tehty"