Hannu Torvinen voitti jokaisella ajokillaan Seinäjoella

Hannu Torvisen voittotehtailu käynnistyi heti ravien ensimmäisessä lähdössä, kun Kari Lehtosen valmentama Hallan Poika rymisteli Torvisen ohjastamana hallittuun ykköstilaan.

Jasmiina Ahon suojatti Just A Flirt oli lyhyen matkan kisassa kärkipaikalta vakuuttava, kun lopetti 10,5-vauhdilla ja hallitsi helposti. Hannu Torvinen tykästyi ajokkiinsa.

”Hirmukova yritys on hevosella päällä, välillä tuntuu liiankin paljon olevan yritystä. Just A Flirt menee yllättävän kovaa tekemättä hirveästi töitä. Tekeminen on sille tosi helppoa. Toivottavasti hevonen pystyy terveenä, jolloin se menestyy pitkään”, Hannu Torvinen ennusti.

Stefan Westerlundin suojatin Neo Sånnan Hannu Torvinen kannusti kirilenkin alussa kärkipaikalle, josta kaksikko torjui urheasti haastaneen valjakon Ilos Silmarillion – Santtu Raitala.

Hannu Torvisen ilta huipentui ravit päättäneessä lähdössä, kun Blue Cates kiri säästöreissun päätteeksi parhaaksi.

Lue raveista lisää keskiviikon Hevosurheilusta.

