Hannu Torviselle 3000 voittoa täyteen – "Haluan hoitaa ruutuni hyvin"

"Ammattiohjastaja Hannu Torvinen saavutti 3000 voiton rajapyykin Kuopiossa 20. huhtikuuta 2026. Merkkipaalun saavutti Jukka Hakkaraisen valmentama Tiffany Ale."On tämän saavutuksen eteen joutunut muutaman kerran lähtemään raveihin, joten ei voittomäärän voi sanoa tulleen helposti. Älyttömän onnekkaassa asemassa olen, kun jo 34-vuotiaana yllän tähän saavutukseen", Torvinen kertoo.Rajapyykin täyttyessä hän haluaa kiittää yhteistyökumppaneitaan, eli asiakkaita."Lainaan lähes päivittäin jonkun hevosta muutamaksi minuutiksi startin ajaksi. Toivottavasti olen luottamuksen arvoinen ja saan jatkossakin tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. Olen asiakkaistani tosi kiitollinen", Torvinen toteaa.Ensimmäiset starttinsa Torvinen ajoi 16-vuotiaana vuonna 2008. Yli sadan voiton kausiin hän on yltänyt joka vuosi vuodesta 2013 eteenpäin. Tuhannen voiton klubiin Torvinen nousi 25-vuotiaana syyskuussa 2017."Tinon (Keväänranta) kanssa vasta juttelin, että kun aloittelin ohjastamista ei oikein ollut muita paljon ajavia nuoria ohjastajia. Nyt nuoria on tullut tosi paljon, ja heidän esiinmarssinsa on toivottavaa. Hienoa myös, että valmennuspuoli on saanut uusia nuoria", Torvinen iloitsee."Omalta osaltani haluan hoitaa ruutuni hyvin. Vaikeista ajoista huolimatta kentällä on edelleen hyvä henki ja pöhinä. Ihmiset yrittävät tosi kovaa ja sitä on kiva seurata", hän lisää.Ohjastamisen Torvinen kertoo tuntuvan tänäkin päivänä hyvältä. Viime kausi toi hänelle uran parhaat tulokset kaikilla mittareilla katsottuna. Ammatissaan hän kokee silti pystyvänsä kehittymään edelleen.."Ja koko ajan haluan olla parempi. Urani ensimmäinen täysi kausi toi peräti 159 voittoa, mutta olen pystynyt niistä ajoista nostamaan tasoani ohjastajana. Meidän lajissa hurjaa on se, että päivittäin kilpaa ajettaessa täytyy joka päivä pyrkiä myös itse olemaan paras versio itsestään", Torvinen sanoo.Käynnissä oleva kilpailukauden alun hän koki osaltaan haastavaksi."Koitin olla raveissa kiertämisen osalta aktiivinen, mutta kakkossijoja tuli tosi paljon. Kilpaileminen oli sellaista punaista pyörremyrskyä, enkä tuntunut pystyväni tosissaan haastamaan muita. Nyt voittojakin on alkanut tulla ihan hyvää tahtia. Kova nälkä olisi voittaa tällä kaudella jotain isoa", Torvinen lisää.