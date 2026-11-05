Hannu Torvisen kolmen vuorokauden ajokielto muuttui yhdeksän päivän mittaiseksi – "Koen tässä asiassa nykysysteemin hyväksi"

Ammattiohjastaja Hannu Torvinen sai 15. lokakuuta Jokimaalla ajetusta Hevosenomistajapokaalin karsintalähdöstä kielletystä ajotavasta 144 euron sakon lisäksi kolmen vuorokauden ajokiellon ajankohdalle 5.11.–7.11. Ajotavasta Torvinen olisi tavallisesti saanut vain sakon, mutta hänellä oli alla edellisiltä ohjastuspäiviltä sakko kielletystä ajotavasta. Tästä johtuen sakko korottui ajokielloksi.Lauantaina Torvinen ohjastaa Seinäjoella poikkeusluvalla kuutta hevosta ajokiellon alaisena suurkilpailussa tai suurkilpailukarsinnoissa, joten alun perin ajotaparikkeen toistuvuudesta johtunut kolmen vuorokauden ajokielto jatkuu kuudella vuorokaudella. Näin ollen Torvinen on merkattu heppa-järjestelmässä ajokieltoon 5.11.–13.11. Ajokiellosta hän vapautuu juuri sopivasti Kasvattajakruunun finaalilauantaille.”Yhteensä kahdeksan päivää olen ohjastamatta. Ensiksi ajattelin, että ajan Seinäjoella vain Pörnä-Patella Varsakunkun finaalin ja otan yhden päivän ajokieltoa lisää. Päätin sittenkin ottaa kieltoa useamman päivän lisää, sillä jokainen lauantain kuudesta ajokistani on sellaisia, joiden kanssa olen läpi vuoden starteissa työskennellyt”, Torvinen perustelee.”Joku voi ajatella, että helvetin Torvinen, kun saankin ohjastaa lauantaina. Täytyy silti todeta, että ajokiellon jatkuminen pitkälle ensi viikkoon on yhtä lailla minulle isku kuin että olisin ollut lauantain kokonaan sivussa. Enkä epäile hetkeäkään, etten olisi saanut finaaleihin joka tapauksessa ajokkeja”, hän jatkaa..Ilman ajokieltoa Torvinen olisi ensi viikolla ohjastanut maanantaina Lahdessa, tiistaina Porissa, keskiviikkona Vermossa ja perjantaina Kouvolassa. Torstain Rovaniemen ravit hän olisi joka tapauksessa jättänyt väliin.”Useammat ravit jäävät ajamatta. En muista, koska aiemmin olisin ollut tällaisessa valintatilanteessa, saati edes ajokiellossa. Olen tänä vuonna ajanut liki 1300 lähtöä, ja ajotavasta tulleet sakot ovat ehkä yhden käden sormilla laskettavissa. Olin noissa kahdessa lähdössä liian aktiivinen, joten penaltya tuli, mutta kärsitään se sitten ensi viikolla pois”, Torvinen sanoo.Ajokiellon tullessa toistuvuudesta poikkeusluvan saaminen on ohjastajalle tietyin ehdoin mahdollista. Ajotavasta tulleen suoran ajokiellon kohdalla näin ei ole.”Koen tässä asiassa nykysysteemin hyväksi, sillä tässä puhutaan ammatistani. Kuskien oikeusturvasta muuten puhuttaessa monta muuta asiaa pitäisi tarkastella. Joku päivä haluaisin myös raviurheilussa nähdä jääkiekosta tutun tilannehuoneen. Jääkiekossa tilannehuoneen sääntötulkintoihin luottavat kaikki, raviurheilussa tilanne voisi olla samoin”, Torvinen kokee.