Raviohjastaja Hannu Torvinen
Hannu Torvinen päätti ennemmin jättää kaikki ensi viikon arkiravit väliin kuin olla lauantaina Kasvattajakruunun välieristä kokonaan sivussa.Kuva: Anu Leppänen
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Hannu Torvisen kolmen vuorokauden ajokielto muuttui yhdeksän päivän mittaiseksi – "Koen tässä asiassa nykysysteemin hyväksi"

Hannu Torvinen ajaa lauantaina Seinäjoella kilpaa kuudella hevosella poikkeusluvalla.
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Hannu Torvinen