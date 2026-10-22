Hard Livin hyvästeli Suomen, Mister Hercules saapuu Amerikasta sen tilalle

Tämän kauden suosituin siitosori Suomessa, Hard Livin (SJ's Caviar) muutti alkuviikosta Hauholta Pohjois-Ruotsin Piteåhon. Eeva-Liisa Penttilän KS-Tallille saapuu huomenna perjantaina uusi mielenkiintoinen Zet-ori Mister Hercules.Ori on rekisteröity Ruotsiin ja tehnyt koko uransa Daniel Redénin valmennuksesta. Sen ansiot ovat yli 7,8 miljoonaa kruunua ja statistiikka 64 22-9-8. Ennätys on 09,2a. Ura alkoi 3-vuotiaana viidellä voitolla, joista viidennessä se pyyhälsi 12,6a/2140. Kausi huipentui Breeders' Crown –voittoon.Nelivuotiaana Mister Hercules oli kolmas UET Grand Prixissa Åbyssä ja Breedersin kakkonen. Seinäjoki Racen se voitti vuonna 2023. Ruotsissa ori on voittanut useita Kultadivisioonia. Sweden Cupista 2025 tuli karsintavoitto ja finaalin kolmassija.Viime vuonna Mister Hercules matkusti Melanderin tallille USA:han tarkoituksena kilpailla viimeinen kausi Amerikan kovarahaisissa avoimissa lähdöissä. Loukkaantuminen pilasi sen suunnitelman, ja ori palasi Ruotsiin.Yhdeksänvuotias Mister Hercules on siis varsinainen maailmankansalainen. Sen isä on vuoden 2014 Hambo-voittaja Trixton, jonka omistajiin kuuluivat kasvattaja Kemppi Stables ja Brixton Medical.Kanadaan ensirekisteröity emä Baghdad Dream (Yankee Glide) on Ranskan keskusjärjestö SETF:in puheenjohtaja Jean-Pierre Barjonin omistama. Kaikki sen 10 varsaa ovat syntyneet Ruotsiin. Tamman kasvattaja on legendaarinen Jean Pierre Dubois.Mister Herculesin veli on viime vuonna menehtynyt Svensk Uppfödningslöpningin voittaja Mister J.P. (Taurus Dream). Se voitti 10 kertaa 13 startissaan ja ansaitsi 3,3 miljoonaa kruunua."Missle Hill jatkaa Oriasema Lohilahdella. Call Me Keeperin paikka ensi kaudella on avoinna. Propulsion lähti jälleen Ruotsiin pakastesperman keruuseen. Stall Zetin siitosoritoimintaa jatkuu Suomessa, mutta orivalikoima vaihtuu", orimanageri Tapani Raunio kertoi Hevosurheilulle.