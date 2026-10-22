Hard Livin ravuri
Hard Livin, Eeva-Liisa Penttilä ja Tapani Raunio.Kuva: Anu Leppänen
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Hard Livin hyvästeli Suomen, Mister Hercules saapuu Amerikasta sen tilalle

Stall Zetin siitosorien asemapaikat vaihtuvat.
Julkaistu
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Mister Hercules
Hard Livin
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