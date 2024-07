Härmän Ravirata Oy täyttää 90 vuotta – juuret ovat 1800-luvun puolella

Härmän Ravirata Oy:n tarkoituksena ei ole ollut ensisijaisesti tuottaa voittoa, sillä yhtiöjärjestyksen 2§ mukaan yhtiön tarkoitus on ravi- ja muun urheilun edistäminen järjestämällä ravi- ja muita urheilukilpailuja, hevosnäyttelyitä ja hevosmyyntipäiviä sekä rakentamalla tarpeellisia kilpailuratoja.

Aikoinaan kilpailuasusteisiin ei juurikaan kiinnitetty huomiota, ajokypäristä puhumattakaan. Erään helluntaipäivän raveissa kuskilla oli yllään sadetakki. Toisella kierroksella ilmavirta meni sadetakin sisälle ja sen helmatkin karkasivat kuskin takapuolen alta. Loppusuoralla sadetakki oli ainoastaan olkapäistä kiinni ja lepatti kuin viitta, jolloin tuomaristo antoi sakkoa kuskille muiden ohjastajien häirinnästä. Ajopuku ja kypärä tulivat pakolliseksi vasta vuonna 1969.

Radalla järjestettiin myös moottoripyörien maarata-ajoja 1960-luvulla Vaasan moottorikerhon järjestämänä sekä pidettiin kevät- ja syysmarkkinoita aina 1980-luvulle asti. Markkinoiden alkuaikoina myytiin myös hevosia. Radan keskialueella on ollut myös jalkapallo- ja pesäpallokenttiä. Historiallinen on myös entisen totohallin (nykyisen kesäkahvion) edessä oleva, näihin päiviin asti säilynyt rautainen putkiaita, jota käytettiin hevosten kiinnittämiseen markkinoiden ajaksi. Aita on siirretty keskikentältä nykyiseen paikkaansa, kun keskialuetta madallettiin rataremontin yhteydessä.

Nykyinen ravikatsomo rakennettiin radan ulkopuolelle 1980-luvulla. Sitä ennen huoltorakennus, jossa oli totomyyntipisteet, sijaitsi radan keskialueella.

Heino Peltola ja Päivi Alanen

