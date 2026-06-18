Härmän juhannuksessa tähtiloistoa raveissa ja ravien jälkeen
Perjantain raveja tähdittävät muun muassa ravikuningatar Jockas Rita, Derby-voittaja Weikko ja Kriterium-voittaja Camppari.
Lauantaina ajetaan viikonlopun päälähtö: 50 000 euron ensipalkinnolla kilpailtava Nordic King. Lämminveristen pääkilpailu on kovatasoinen mailin pyrähdys 20 000 euron ensipalkinnolla.
Molempina iltoina järjestetään myös iltatapahtuma vain täysi-ikäisille sallittujen festivaalien muodossa. Artisteja riittää kahdelle lavalle, joista toisella kuullaan perinteisempää juhannusmusiikkia, ja toisella tarjoillaan hieman modernimpia säveliä. Lapsiakaan ei ole unohdettu, sillä myös heille on päivän aikana tarjolla erilaista puuhaa ja artisteja. Kaikkiaan esiintyjiä on liki parikymmentä.
Sekä festareille että nuoremmille suunnattujen artistien keikalle myydään liput erikseen. Lisäksi huvipuistoon on ostettava erillinen lippu, ja mikäli mielii laitteisiin, on niihin ostettava erillinen ranneke.
”Ennakkolippuja on myyty iltatapahtumaan huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Ulkoilmatapahtumasta kun on kyse, ja raveihin liput ovat edulliset, niin moni tekee päätöksen osallistumisesta vasta aamulla. Meillä on hyvät odotukset yleisömäärän suhteen”, Emilia Lillbacka Powerparkin radalta ennakoi.
Ravit alkavat perjantaina kello 14 ja lauantaina kello 13.