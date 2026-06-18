Härmän juhannuksessa tähtiloistoa raveissa ja ravien jälkeen

Molempina iltoina järjestetään myös iltatapahtuma vain täysi-ikäisille sallittujen festivaalien muodossa. Artisteja riittää kahdelle lavalle, joista toisella kuullaan perinteisempää juhannusmusiikkia, ja toisella tarjoillaan hieman modernimpia säveliä. Lapsiakaan ei ole unohdettu, sillä myös heille on päivän aikana tarjolla erilaista puuhaa ja artisteja. Kaikkiaan esiintyjiä on liki parikymmentä.