Harper Hanovers loppiin osallistunut voimanpesä lopetettiin

Teuvo Järvisen omistama Cyrius d’Ariane siirtyi Suomeen vuoden 2018 lopulla. Heti seuraava kausi oli menestys, kun ruuna voitti 12 startistaan kuusi ja pääsi osallistumaan Harper Hanovers loppiin. Elitloppet-viikonloppuna ravattavassa legendaarisessa kolmen kierroksen kisassa ei tullut menestystä, mutta Cyrius d’Ariane pärjäsi sen jälkeen vielä hyvin siirryttyään Ruotsiin Katja Melkon valmennukseen.

Viime vuoden lopulla ruuna palasi jälleen Suomeen, mutta totutun vahvaa menoa nähtiin enää ajoittain.

”Sillä oli hankosidevamma kahdessa jalassa”, Järvinen kertoo lopetuspäätökseen johtaneen syyn.

”Se oli hyvä hevonen, mutta kärsi koko uransa vammoista, mikä haittasi sen menoa. Noin hyvät hevoset tahtovat mennä tosissaan, niin paikat ovat lujilla.”

Usean hevosen taustalta löytyvän Järvisen joukkueelle kuuluu muuten hyvää. Hänen yhdessä Jouni Järvensivun kanssa kasvattaman ja omistaman Estelle Nordiquen edesottamuksia saadaan näillä näkymin jännittää lauantaina, kun tamman on tarkoitus startata synnyinmaassaan Ranskassa, missä sitä valmentaa Tomas Malmqvist.

”Tällaistahan tämä raviurheilu on. Vaikka Cyrius d’Arianen kanssa kävi kehnosti, niin toisaalta Estelle Nordique oli viime vuonna tosi hyvä ja menestyi sekä kärry- että montélähdöissä”, Järvinen kehuu lähes 90 000 euroa viime vuonna tienannutta hevosta.

”Se on juossut jo 19 voittoa, joten siitosarvoakin alkaa olla.”

Lauantaille suunniteltu Pariisin kisa on enintään 190 000 euroa tienanneille rajattu, joten vastus on kovaa luokkaa.

”Se on 2100 metrin kisa, eikä se ole Estelle Nordiquelle paras mahdollinen. Saisi olla pidempi matka.”

Ranskassa valmentautuu myös Frozen Queen, jonka omistajakimppaan Järvinen kuuluu.

”Sekin meni viime vuonna ihan hyvin. Frozen Queenin pikkusisko (Happy Or Not) on Janitalla (Antti-Roiko) treenissä. Se on aloittanut voitolla ja kakkossijalla. Aika lahjakas hevonen, mutta Janita ei halunnut ajaa kilpaa näin kylmillä keleillä.”