Harri Sulku Oulu Express -tähdestä: ”Poika varjoisilta kujilta”

”Caru on kuin poika varjoisilta kujilta”, Sulku runoilee. ”Joku saattaa miettiä, menisikö se ammattimiehillä jo 1.15-vauhtia. Minulle riittää, että useammat sitä ajaneet ammattikuskit ovat sanoneet, että sillä on poikkeuksellinen juoksutekniikka ja poskettomat vauhtivarat. Ilona (Sulku) on tehnyt hienoa työtä ja luotan hänen lisäksi myös hevoseen sataprosenttisesti. Toivottavasti oriilla on vuonna 2028 riittävästi kokemusta ja se saa olla terveenä, niin sitten nähdään sen kyvyistä enemmän”, Sulku päättää.