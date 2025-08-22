Nurmoksen Hatrick Match olisi yksi Kriteriumin suosikeista – ei pysty kuitenkaan osallistumaan

Timo Nurmoksen tapansa mukaan valmiina radoille tuoma, avausstartissaan Lindesbergissä täyden voltin 14,8 juossut ja toiseksi sijoittunut Hatrick Match (Father Patrick) avasi voittotiinsä torstaina Färjestadissa tuloksella 15,0ake.”Tämä on oikein hieno 3-vuotias. Se oli tosi hyvä jo Lindesbergissä. Ajoin keulaan kierros jäljellä, ja juoksu meni hyvin. Seuraava startti saattaa olla Kriterium-karsinta Suomessa”, voiton ajanut Jorma Kontio sanoi lähdön jälkeen.Kriteriumissa Hatrick Match ei kuitenkaan valitettavasti juokse. Heppa-järjestelmästä löytyvän Kriteriumin maksuohjelman mukaan Hatrick Matchista on maksettu Kriteriumiin vain kaksi ensimmäistä erää. Kaikkiaan eriä pitäisi olla maksettuna kuusi.”Koska Hatrick Match ei ole maksettuna Kriteriumissa kahden ensimmäisen erän jälkeen, osallistumisoikeutta ei ole”, Lännen Ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves vahvistaa.”Laitoin asiasta myös (omistaja-valmentaja) Timo Nurmokselle viestin, jotta asia ei tule ilmoittautumisen yhteydessä ikävänä yllätyksenä ja hevosella voidaan suunnitella muita vaihtoehtoja.”.Hatrick Match voitti Färjestadissa, Edima ja Beartic Bergsåkerissa .Carulta jää Derby väliin yllättävästä syystä – ”Harmitus on ihan tolkuton”.Erilaiset listat suomenhevosten Derbyyn maksetuista hevosista herättävät hämmennystä