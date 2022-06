Tapani Jauhola valmentaa kuutta hevosta Vermossa. Kuva: Anu Leppänen

He Is In uusiin käsiin – ”Meille ihan täydellinen harrastehevonen”

Ruotsista Suomeen palannut He Is In siirtyi Pia ja Juha-Matti Mäkilän omistukseen ja Tapani Jauholan valmennukseen.