Hector Sisu siirtyi Janita Antti-Roikon treeniin – ”Vuoden ajan olemme hieroneet diiliä"

Hannu Korven kilpailukiellon myötä Risto Kuusiston valmennukseen siirtynyt Hector Sisu on jatkanut yhden startin jälkeen matkaansa Janita Antti-Roikon talliin. Treenarin äiti Minna Paasonen on vuokrannut yli 200 000 euroa urallaan tienanneen hevosen kilpailuoikeuden itselleen.”Vuoden ajan olemme hieroneet diiliä, että saisimme hevosen tänne. Meillä on ollut paljon zolabokolaisia, ja tykkäämme niistä”, Paasonen kertoo.Hän sanoo treenarin päättävän kilpailutuksesta, eikä vielä ole tarkkaa suunnitelmaa, tullaanko sillä ajamaan enemmän kärry- vai montélähtöjä.”Minulle käy kaikki. Hevonen on ihana ja kiva. Oikein lellikki. Olemme oikein iloisia uudesta hevosesta”, Paasonen myhäilee.Paasonen vuokrasi jo keväällä itselleen myös Ubiquarian Facen kilpailuoikeuden. St Michel -osallistujaa ei ole nähty syyskuun jälkeen startissa.”Juuri Janita tuli lenkiltä sen kanssa, kumpikin hymyili. Tuskin se on heti tulossa starttiin, mutta kaikki on ihan hyvin.”