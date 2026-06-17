Heikki Kinnunen aloitti ratayhtiön hallituksessa jo 90-luvulla.
Heikki Kinnunen aloitti ratayhtiön hallituksessa jo 90-luvulla.Kuva: Anu Leppänen
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Heikki Kinnunen jätti Kuopion raviradan puheenjohtajuuden

Toistaiseksi Kinnunen jatkaa vielä hevosjalostusliiton puheenjohtajana.
Julkaistu
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Kuopion ravit
Heikki Kinnunen
Kuopion ravirata
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