Heikki Kinnunen jätti Kuopion raviradan puheenjohtajuuden

Kuopion Ravirata Oy:n puheenjohtajana vuodesta 2014 lähtien toiminut varkautelainen Heikki Kinnunen ilmoitti ratayhtiön vuosikokouksessa, ettei ole enää käytettävissä jatkokaudelle. Dramatiikkaa asiaan ei sisältynyt..”Oli tämän ikäiselle (68) sopiva aika väistyä nuorempien tieltä, kun olin vielä erovuorossa. Ihan oma valinta”, Heikki Kinnunen alustaa..”Raviratapuoli on vaativa, ja kun ideapankki alkaa olla tyhjä, pitää löytyä uusia ideoijia ja ideoille toteuttajia. Ja mieluummin sellaisia, jotka meinaa tätä hevoshommaa vielä 20 vuoden päästä tehdä, kuin meitä, jotka on tätä jo pitkään tehneet.”.Raviratayhtiön hallituksessa Heikki Kinnunen aloitti jo 1990-luvulla..”Järjestöpuolella tämä on nykyään ihan toinen laji kuin silloin. Rahantulo ei ole enää omissa käsissä, ennen siihen pystyi omilla ja alan toimilla paremmin vaikuttamaan. Kaikki raha tulee annettuna, mutta nythän siihen odotetaan pikkuhiljaa muutosta.”.Hallitustyöstä Kuopiossa Kinnuselle jää hyvät muistot..”Yhteistyö hallituksen, hevosjalostusliiton ja säätiön kesken on toiminut hyvin. Kaikki on puhaltaneet yhteen hiileen, tavoitteena järjestää hyviä raveja. Ja hevosiahan meidän seudulla on paljon.”.”Jatkan vielä liiton puheenjohtajana, mutta siitäkin jään pikkuhiljaa pois.”