Heikki Korhonen tyytyväinen Massimo Hoistin kausiavaukseen, huippuoriin siskosta tehtiin hevoskauppaa perheen sisällä

Kotimaan lämminveristen ykkösnimi Massimo Hoist avasi seitsemänvuotiskautensa keskiviikkona Vermossa vakuuttavalla voitolla. Ori paineli kirikierroksen 10,4-vauhtia, ja maltillisen alkuvauhdin jälkeen voittoajaksi kirjattiin 16,4a/2620 metriä.Lähdön jälkeen Heikki Korhosen omistama ja kasvattama Massimo Hoist kutsuttiin Vermossa toukokuussa järjestettävään Finlandia-Ajoon."Meno näytti viimeisen päälle hyvältä. Hevonen lähti ensimmäiset metrit kovaa, ja päätöstuhannella vasta laittoi korvat luimuun ja sitten mentiin. Hannulla (Torvinen) oli koko ajan piiska kainalossa. Alkukauden ohjelma alkaa nyt olla selvä. Kaikkia lähtöjä ei tietenkään voida ajaa, mutta varmasti huhtikuun lopussa ajettava Seinäjoki Race näyttää ohjelmaa eteenpäin", Korhonen sanoo..Viime aikoina Korhonen on ollut aktiivinen myös hevoskaupparintamalla. Massimo Hoistin kaksi vuotta nuorempi sisko Fabiana Hoist siirtyi 5-vuotiskauden avauskisan jälkeen Heikki Korhosen tyttären Riina Korhosen omistukseen."Riina oli sitä jo pidempään himoinnut, että koska luovun Fabiana Hoistista. Kotona hevonen on ollut koko ajan pirun hyväntuntuinen, mutta kolmeen viime starttiin se ei ole onnistunut. Sanoin sitten Riinalle, että rupeaisiko se pelittämään paremmin sinulla", Korhonen taustoittaa.Riina Korhosen puoliso Jukka Hakkarainen on kertonut Fabiana Hoistilla tähdättävän toukokuussa ajettavaan Tammaderbyyn."Vuotta vanhempi sisko Verona Hoist on jo meidän Veeralla (Hakkarainen, lapsenlapsi) siitostammana. Aika näyttää mitä Riina haluaa Fabiana Hoistin kanssa tehdä", Heikki Korhonen pohtii.Heikki Korhonen itse osti hiljattain Ruotsissa Mikko Aholla valmentautuneen Harriet Zetin siitostammaksi. 37 startistaan kuusi voittaneen Harriet Zetin ennätys on 12,0a ja voittosumma lähes 40 000 euroa. Suvullisesti Twister Bin tytär sopii Korhosen mukaan Massimo Hoistille (Muscle Hill)."Sitä tarjottiin minulle, joten ostin sen. Jonkun varsan meinaan siitä kyllä teettää. Massimo Hoistia en tosin ehkä vielä tänä vuonna ajatellut käyttää siitoksessa. Mahdollisesti Harriet Zetillä ajetaan joku lähtö, mutta toukokuussa hevonen on tarkoitus astuttaa jollakin Muscle Hill -sukuisella jenkkioriilla", Korhonen suunnittelee.Harriet Zetin ostosta uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset.