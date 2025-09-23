Heikki Mikkosella kaksi hevosta 4-vuotiaiden Varsakunkun karsintoihin – ”Finaalipaikka on meidän tavoitteenamme”

Nelivuotiaiden suomenhevosten Varsakunkku-karsinnat starttaavat tiistaina Seinäjoella, kun tammoille sekä oriille ja ruunille ajetaan omat karsintalähdöt 3000 euron ensipalkinnolla.Näistä oriiden ja ruunien karsinta toimii Toto5-pelin kolmantena kohteena, missä lähtöviivalle asettuu muun muassa tuore kriteriumvoittaja Camppari. Seppo Suurosen valmennettavan ykkösvastustajiin lukeutuu Heikki Mikkosen valmentama Vipinän Vihellys, joka starttaa 2100 metrin ryhmäajossa matkaan kakkosradalta.”Finaalipaikka on meidän tavoitteenamme”, Mikkonen toteaa ytimekkäästi.Lauantaina 8. marraskuuta ajettavaan finaaliin molemmista karsintalähdöstä etenee neljä ensimmäisenä maalilinjan hyväksytysti ylittänyttä hevosta. Finaalissa ykköspalkinto on 23 000 euroa.Viimeksi Vipinän Vihellys kilpaili Kriteriumin finaalissa, mutta suoritus päättyi hylkäykseen liioista laukoista. Samaisen kilpailun karsinnoissa Vipinän Vihellys oli erinomainen kakkonen alun laukan jälkeen.”Se olisi jo aika valmis kampe, mutta henkisellä puolella on vielä ongelmia. Kriteriumin finaalissa laukkoja tuli enemmän kuin olisi tarvinnut. Ensimmäisen laukan jälkeen ongelmat vain niin sanotusti lähtivät kasaantumaan porukan hännillä. Ei hevonen tuolloin ollut sen huonompi kuin karsinnassakaan”, Mikkonen ajattelee.Varsakunkun karsinnoissa Vipinän Vihellyksen rattaille ensimmäistä kertaa nousee Jukka Torvinen. 4-vuotiaan oriin kaikki aiemmat kahdeksan starttia Mikkonen on ohjastanut itse.”Pieleen menneen Kriteriumin jälkeen Jukalla on puhdas pöytä. Annetaan ainakin tänään hänen kokeilla, onko hevoselle kuskilla merkitystä. Rehellisesti ravillakin karsintavoitto yllättäisi Suurosen kovaa kaksikkoa vastaan, mutta olisin jo tosi tyytyväinen ehjään kolmossijaan”, Mikkonen sanoo.Tammojen karsinnassa Mikkosen tallista nähdään Vilkkeen Viehätys, jonka kaksi edellistä starttia ovat olleet valmentajalle pettymyksiä.”Se taisi olla niihin vähän kipeä, mutta toivottavasti hevonen olisi nyt parempi. Retostella on tietysti kaikille tammoille ylivoimainen vastus, mutta kakkossijasta Vilkkeen Viehätyksen pitäisi pystyä kamppailemaan”, Mikkonen kertoo.