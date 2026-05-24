Helluntai pullollaan kesäraveja – Com Milton Kausalassa, Morison Kokemäellä
Sunnuntaina ravataan klo 12 alkaen Kausalan suven ainokaiset ravit. Klo 14 starttaa ravikesänsä myös Kokemäki.
Kokemäki avaa kautensa sunnuntaina perinteisellä Vilperi-ajolla. Suosikkina matkaan lähtee Morison rattaillaan tällä kertaa Santeri Juutinen.
Kokemäelle tuli sunnuntaiksi suoranainen hevosryntäys. 12 sarjaan ilmoitettiin yhteensä 158 hevosta ja kahteen sarjaan 13 ponia. Ravit starttaavat kello 14.
Kausalassa ravit starttaavat sunnuntaina jo kaksi tuntia aikaisemmin kello 12. Lämminveristen ykkössarjaa tähdittää Matias Salon valmentama kotiradan Com Milton.
Kausalan 12 sarjaan ilmoitettiin 72 hevosta ja kahteen ponien sarjaan 18 ponia.
Helluntaina ajetaan myös Kainuun raviradalla paikallisravit klo 12 alkaen.