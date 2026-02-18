Helsinki haluaisi Vermon alueelle kerrostaloja, Espoo ja Vermo taas tapahtumapuiston ja virkistysalueen.
Helsinki haluaisi Vermon alueelle kerrostaloja, Espoo ja Vermo taas tapahtumapuiston ja virkistysalueen.Kuva: Anu Leppanen
Uutiset

Helsingin ja Espoon vääntö Vermon alueesta jatkuu – Koskenniemi: "Kaikki on ennallaan"

Vermon vuokrasopimusasia odottaa Espoon yleiskaavan valmistumista tänä tai viimeistään ensi vuonna.
Pertti Koskenniemi
Vermo Areena

