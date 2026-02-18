Helsingin ja Espoon vääntö Vermon alueesta jatkuu – Koskenniemi: "Kaikki on ennallaan"

Vermo Areenan tulevaisuus on auki. Vermon Ravirata Oy:n vuokrasopimus maa-alueen omistavan Helsingin kanssa päättyy vuoteen 2030. Helsinki haluaisi alueelle rakennettavan asuntoja, Espoon kaupunki ja Vermo tapahtumapuiston. Espoo on kaavoittamassa alueen ulkoilu- ja virkistyskäyttöön.Asia nousi uudestaan esille viime viikolla Länsiväylän haastateltua Helsingin kaupungin pormestaria Daniel Sazonovia otsikolla ”Helsinki himoitsee Vermon päälle tiivistä kerrostalokeskusta”.”Helsinki ja Espoo ovat neuvotelleet Vermon tulevaisuudesta jo muutaman vuoden, ja keskustelut jatkuvat. Yksituumaisuuteen ei ole vielä päästy, mutta toivon, että yhteinen näkemys löytyy”, Sazonov päivitti tilanteen Länsiväylälle.Vermon rakentaminen asuinalueeksi tukisi Sazonovin mukaan pikaraitiolinja 15:n ja Leppävaaran palveluiden maksimaalista hyödyntämistä.”Vermon asuinalue nojautuisi myös Mäkkylän rautatieasemaan ja Talin virkistysalueisiin”, Sazonov lisäsi..Vermo Areenan toimitusjohtajalle Pertti Koskenniemelle kirjoituksessa ei ollut mitään uutta.”Helsingin kanta on tullut ilmi ennenkin, mutta Espoo tekee yleiskaavan. Se valmistuu vuonna 2026 tai viimeistään 2027, ja ennen sitä ei tapahdu mitään. Kaikki on ennallaan”, hän aloittaa.”Se uutisessa oli kuitenkin positiivista, että sen mukaan Helsingin pormestari ja Espoon kaupunginjohtaja olivat ainakin jollain tasolla jo keskustelleet asiasta.”Vaikka asia on näennäisen auki, tapahtumapuiston rakennustyöt Vermon keskikentällä jatkuvat. Se kielii kovasta luottamuksesta siihen, että Vermo jatkaa paikallaan.”Ihmettelen, ettei Länsiväylän artikkelissa noteerattu mitenkään Vermon sijaintia päättämättömän kaatopaikan päällä. Se ei kelpaa asuntorakentamiseen ilman merkittäviä puhdistustoimia, jotka maksaisivat kymmeniä miljoonia euroja. Kuka lähtisi investoimaan sellaisia rahoja Vermoon, kun pääkaupunkiseudulla on paremmin asuntorakentamiseen soveltuvia alueita?” Pertti Koskenniemi kysyy.”Samanlaiselle paikalle rakennettiin aikanaan asuntoja Myllypuroon, ja miten se päättyi? Asunnot jouduttiin purkamaan. Tapiolassa samanlaiselle alueelle rakennettiin golfkenttä. Kuka haluaisi asua vanhan kaatopaikan päällä?”.Sattumaa tai ei, Länsiväylän artikkelissa mainittiin Helsingin olevan myymässä Kirkkonummella sijaitsevan Lähteelän ulkoilualueen Kirkkonummen kunnalle lähiaikoina. Koskenniemi toivoo, että Helsinki päätyisi samankaltaiseen ratkaisuun myös Vermon alueen kanssa.”Helsingin kaupunki on viestinyt jo aikaisemminkin olevansa luopumassa kaupungin ulkopuolisista maaomistuksistaan. Luontevinta olisi, jos Vermon isäntä vaihtuisi, mutta se on Helsingin ja Espoon kaupunkien välinen asia.”Koskenniemi näkee, että taloudellisestikin tapahtumapuisto on molemmille osapuolille paras ratkaisu.”Koko pääkaupunkiseudun elinkeinoelämä hyötyy vuosittain kymmeniä miljoonia euroja Vermon suurtapahtumista. Hotellit, ravintolat ja muut palveluiden tarjoajat ovat voittajia alueen muuttuessa ympärivuotiseksi tapahtumapuistoksi”, hän vakuuttaa..Helsingin kaupunki pitää Koskenniemen argumentit kuultuaankin kiinni kannastaan.”Kovin tarkkoja arvioita maaperän puhdistamisen kustannuksista on mahdoton tehdä, mutta ne arvioitiin pari–kolme vuotta sitten teetetyn viitesuunnitelman rinnalla alustavasti joiksikin kymmeniksi miljooniksi. Lähtökohdaksi asetettiin, että löytyy sellainen taloudellinen yhtälö, jossa rakennusoikeuksista saatava tulo kattaisi ne kustannukset ja syntyisi taloudellista hyötyäkin, joka jaettaisiin kaupunkien kesken”, maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen perustelee.Tuloa hän näkisi syntyvän tässäkin vaihtoehdossa vielä rakentamisen jälkeenkin.”Uusi asuntorakentaminen synnyttää elinvoimaa, palveluja ja työllistäviä toimintoja. Uusien kaupunginosien rakentaminen kääntyy pitkällä aikavälillä kannattavaksi. Sekin puoltaa rakentamista, että Vermo on keskeisellä sijainnilla ja jo valmiiksi raideliikenteen piirissä.”Alueen myynnistä Manninen ei tiedä Helsingin kaupungilla sisäisesti keskustellun.”Helsinki lähtee siitä, että alue on Helsingin maata, ja toivoo Espoon kuulevan maanomistajaa myös yleiskaavan suunnittelussa”, hän vetoaa.