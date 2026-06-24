Henkilövaihdoksia Porin hallituksessa
Porin Ravit Oy:n varsinainen yhtiökokous kokoontui viikko sitten. Yhtiön hallitukseen uutena jäsenenä nousi Noora Palmunen. Hallituksen jättivät työkiireisiinsä vedoten Tuomo Ojanperä ja Matti Lammela.
Entisistä jäsenistä hallitukseen tulivat uudelleen valituiksi Jukka Hurrila, Kim Huovinlahti, Nina Skinnari, Maria Lovén ja Jani Haanpää. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Jukka Hurrila.
Yhtiökokous käsitteli yhtiön viime vuoden tilinpäätöksen. Vuoden 2025 Porin Ravit Oy:lle myönnetty toimintatuki laski liki 140 000 euroa eli 480 000 eurosta 340 000 euroon. Yhtiö kävi läpi viime vuoden aikana 100 000 euron talouden tasapainottamisohjelman, jonka myötä tilikauden tappioksi tuli 43 000 euroa. Edellisellä tilikaudella se oli 33 000 euroa.
Liiketoiminnan tulos oli vain 3000 euroa tappiollinen. Yhtiön oma pääoma on tilikauden tappiosta huolimatta yli 220 000 euroa positiivinen.
Valkealan Hevosystäväinseura ry piti vuosikokouksensa jo maaliskuun lopussa. Se vahvisti viime vuoden tappioksi 22 652,90 euroa.
”Kassavirta oli kuitenkin positiivinen”, puheenjohtaja Pekka Kaikkonen mainitsee.