Henkinen Kuopion Euronelkku-kierroksen pankki – ”Toivottavasti täytämme pelaajien odotukset”

Vesa Lipsasen valmentama Henkinen palasi viime keskiviikkona Lahdessa parin kuukauden tauolta. Paluu oli mitä mainioin, sillä 5-vuotias tamma viiletti keulapaikalla viimeisen kilometrin selvästi alta 25-kyytiä ja voitti nousijadivisioonakarsinnan ylivoimaisesti. Samalla syntyi hevosen uusi volttiennätys 27,3ke. Se on vuonna 2020 syntyineiden tammojen juoksemista volttituloksista kolmanneksi kovin.

”Yllätyin, että hevonen oli viimeksi niin hyvä. Sitä treenattiin tauon aikana, mutta aivan kävelyvauhteja. Tauko johtui siitä, että jokin virus aiheutti yskää, jalkojen turvottelua ja lämpötilan heittelyä”, Lipsanen kertoo.

Maanantai-iltapäivänä (tilanne kello 15) Henkisen peliprosentit Euronelkku-pelissä keikkuvat yli 70:ssä. Lipsanen sanoo selvän suosikkiaseman tuovan paineita, mutta ei näe estettä menestykselle.

”Toivottavasti täytämme pelaajien odotukset. Lahden esityksen perusteella Henkisen pitäisi jollain tavalla pärjätä, mutta en tiedä, miten hyviä muiden hevoset ovat. Luulen ja toivon, että Henkinen parantaa saatuaan startin alle. Se oli kuitenkin ensimmäinen täysivauhtinen hiitti kahteen kuukauteen. Viime startin jälkeen en ole hevosella ajanut varsinaista juoksuvauhtia. Heinäpellolla olen kävelyttänyt ja antanut hevosen huilata. Kuvittelen, että hevonen on maanantai-iltana ihan ok.”

Henkinen on voittanut tämän kauden neljästä startistaan kolme. Koko urallaan se on voittanut kuusi kertaa yhdeksällä yrittämällä. Samalla se on noussut jo ikäluokkansa seitsemänneksi eniten tienanneeksi tammaksi.

Tulevaisuus vaikuttaa valoisalta, mutta Lipsanen ei halua ajatella seuraavaa starttia pidemmälle.

”Tämä laji on näyttänyt epävarmuutensa, joten ei osaa iltaa pidemmälle ajatella. Toivottavasti Henkinen vielä kehittyy. Ainakin sitä toivoo ja kuvittelee, että se parantaa edelleen”, Lipsanen päättää.

Maanantain kisaan Henkinen lähtee samoilla varusteilla ja balanssilla kuin edelliseen kisaankin.