Henkinen lopetti hurjaa kyytiä Villinmiehen Tammakilvan karsinnassa – katso finaalin lähtöradat

Suomenhevosten jälkimmäisessä karsinnassa suosikki Henkinen nappasi heti kiihdytyksessä keulapaikan haltuunsa. Johtohevosen perään liimautui Nätti Tiana.Keulahevonen veti kierroksen 29-kyytiä ja karkasi maalisuoralla selvään voittoon. Eikä ihme, sillä tuore Derby-kolmonen lopetti päätöspuolikkaan 20,5-kyytiä.Nätti Tiana oli ainoa, joka pysyi edes jollain tapaa Henkisen kyydissä, vaikka sekin jäi selvän marginaalin päähän. Muut tulivat kaukana kärkikaksikon takana.Henkisen voittoaika oli 27,2ake.”Tuntui, että vauhtia on tullut lisää. Jos viimeinen puolikas oli 20,5, ei siinä ollut kaikki. Hevonen tuli omalla tahdillaan ja aika kevyesti”, ohjastaja Ari Moilanen totesi radan voittajahaastattelussa.Jälkimmäisestä karsinnasta 20.9. ravattavaan finaaliin etenivät Henkisen ja Nätti Tianan lisäksi Tulilatva, Leidi Limusiini, Veeran Tahti ja Ypäjä Säihkyvä..Ensimmäisessä karsinnassa Seppo Suurosen valmentama ja Henri Bollströmin ohjastama Cimallus eteni keulaan muutama sata metriä juostuna.Ikäluokan tammojen tienestikärki sai vetää varsin sopivaa vauhtia, eikä vastustajat pystyneet ohittamaan sitä 25,5-lopetuksessa, vaikka johtavan takaa kirinyt Neiti Sävel heitti maalisuoralla tiukan haasteen.Cimalluksen voittoaika oli 29,0ake.”Vauhti kiihtyi lopussa kovasti. Tämäkin oli voimissaan, mutta rytmi vaihtui nopeasti. Saimme kuitenkin hyvin rytmistä kiinni ja tuntui, että helposti vastaa. Jukalla (Torvinen, Neiti Sävel) hevonen oli tosi hyvä, ja se on vaarallinen hevonen, kun sillä on ääretön nopeus”, Henri Bollström summasi radan voittajahaastattelussa.Kärkikaksikon lisäksi finaalipaikan lunastivat Lenkitär, Vanessan Lumo sekä laukasta huolimatta kärkikuusikkoon ehtineet Jokiniemen Hilima ja Tuulitimantti..Suomenhevosten Villinmiehen Tammakilpa 2025.Mainittu hevonen, valmentaja ja suluissa valintajärjestys1. Nätti Tiana, Marika Pääkkönen (3.)2. Henkinen, Vesa Lipsanen (1.)3. Neiti Sävel, Satu Haaraoja (4.)4. Tulilatva, Mauri Korkiavuori (5.)5. Leidi Limusiini, Tiina Kakkonen (7.)6. Vanessan Lumo, Sanna Päivike (8.)7. Jokiniemen Hilima, Rickhard Nyman (10.)8. Ypäjä Säihkyvä, Tapio Perttunen (12.)9. Cimallus, Seppo Suuronen (2.)10. Lenkitär, Antti Veteläinen (6.)11. Veeran-Tahti Martti Hämäläinen (9.)12. Tuulitimantti, Hannu Hietanen (11.).Henkinen suursuosikkina Villinmiehen Tammakilvan karsinnassa, lämminveristen puolella Dollar Haven hamuaa karsintamenestystä