Henkinen maanantaina Killerillä Tammaderbyn karsintojen suursuosikki, Neiti Säveleltä koko kilpailu jää väliin

5–6-vuotiaiden suomenhevosten Tammaderbyn karsinnat kisataan maanantaina Jyväskylän Killerillä lähtöinä neljä ja viisi. Molemmista karsinnoista kuusi parasta selvittää tiensä lauantaina 22. marraskuuta juostavaan finaaliin.Ensimmäisessä karsinnassa suursuosikkina matkaan ykkösradalta ampaisee Vesa Lipsasen valmentama Villinmiehen Tammakilvan voittaja Henkinen."Lähtöasetelmia ei voi ainakaan moittia", Lipsanen toteaa.Henkisen edellinen startti on kuukauden takaa Kouvolassa ajetuista divisioonafinaaleista. Tuolloin tamma näytti jo etenevän kohti finaalivoittoa, kunnes laukkasi päätöskaarteessa. Laukan jälkeen Ari Moilasen ajokki ehti vielä kakkoseksi."Tuon jälkeen kovemmat ajot ovat olleet vähillä. Yritimme käydä radalla hiitillä, mutta se oli turhan kova reippaammalle ajolle. Olisi joku starttikin tässä välissä voitu ajaa, mutta mieluisat sarjat ovat olleet vähissä", Lipsanen taustoittaa.Mahdollisen Tammaderbyn finaalin on tarkoitus samalla toimia Henkiselle kauden päätösstarttina. Tuloksellisesti 5-vuotiaan kausi on ollut erinomainen, sillä voittosummaansa Henkinen on kuluneen vuoden aikana kasvattanut lähes 56 000 euroa."Jatketaan karsinnoissa samalla varustuksella kuin aiemmin", Lipsanen ilmoittaa.Toisessa karsinnassa on kärjen osalta tasaisempaa. Voitosta kamppailevat etunenässä Markku Latvalan treenaama Akvarelli sekä Marika Pääkkösen Nätti Tiana. Etukäteen suosikkeihin lukeutunut Neiti Sävel joutui jäämään karsinnoista pois."Perinteinen syysflunssa. Hevonen alkoi yskimään ja sen jalat turposivat. Harmittaa aivan älyttömästi, kun järkeviä kilpailuja ei tämän jälkeen enää Neiti Sävelelle ole. Todennäköisesti starttaamista jatketaan vasta ensi vuoden puolella", valmentaja Satu Haaraoja harmittelee.