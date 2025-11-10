Henkinen, Vesa Lipsanen
Henkinen on Vesa Lipsasen silmäterä.Kuva: Anu Leppänen
Henkinen maanantaina Killerillä Tammaderbyn karsintojen suursuosikki, Neiti Säveleltä koko kilpailu jää väliin

Tammaderbyn finaali ajetaan 22. marraskuuta 15 000 euron ensipalkinnolla.
Henkinen
suomenhevosten Tammaderby
Satu Haaraoja
Vesa Lipsanen
Neiti Sävel

