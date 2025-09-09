Henkinen, Ari Moilanen
Ari Moilanen jatkaa Henkisen rattailla Villinmiehen Tammakilvan karsinnoissa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Henkinen suursuosikkina Villinmiehen Tammakilvan karsinnassa, lämminveristen puolella Dollar Haven hamuaa karsintamenestystä

Tiistaina Lappeenrannassa ajetaan Villinmiehen Tammakilvan karsinnat suomenhevosille ja lämminverisille.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Henkinen
Dollar Haven
villinmiehen Tammakilpa
Lappeen ravit
Vesa Lipsanen
Minna Kauhanen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi