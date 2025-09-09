Henkinen suursuosikkina Villinmiehen Tammakilvan karsinnassa, lämminveristen puolella Dollar Haven hamuaa karsintamenestystä

Suomenhevosten Villinmiehen Tammakilvan karsinnat ravataan jo ennen Toto5-kierroksen alkua. Ensimmäisessä karsinnassa suursuosikki on Seppo Suurosen treenaama Cimallus ja toisessa karsinnassa suosikin aseman on ansainnut Vesa Lipsasen valmentama Henkinen. Ari Moilasen ohjastama 5-vuotias tamma sijoittui elokuun lopulla ajetussa Derbyssä keulajuoksulla kolmanneksi.”Kunnon pitäisi olla ennallaan, mutta kovempaa emme näiden starttien välillä ole ajaneet. Ihan samalla tavalla hevonen palautui Derbystä kuin muistakin aiemmista lähdöistään”, Lipsanen kertoo.Omaan karsintalähtöönsä Henkinen starttaa radalta kaksi. Nopean avaajan kohdalla ainakin valmentajalla on selvä näkemys taktiikasta.”Luulen myös kuskin ajattelevan keulataktiikkaa”, Lipsanen miettii.Suomenhevosten Villinmiehen Tammakilvan karsinnoista kuusi parasta etenevät lauantaina 20. syyskuuta ajettavaan finaaliin. Karsinnoissa ykköspalkinto on 4000 ja finaalissa 22 000 euroa. Finaalin lähtöradat valitaan 4. lähdön jälkeen.Kauden ykköstavoite käsilläLämminverisille Lappeessa ajetaan neljä Tammakilvan karsintaa, joista jokainen toimii Toto5-pelin kohdelähtönä. Kolmannessa karsinnassa (7. lähtö) Jarno ja Minna Kauhasen tallista kilpailee nelosradalta starttaava Dollar Haven.”Finaalipaikka on totisessa haussa, kun tämä kilpailu on ollut meidän kauden päätavoitteemme. Onneksi saimme karsintaan siedettävän lähtöpaikan. Tammassa on ollut viime startin jälkeen virtaa kuin pienessä kylässä”, Minna Kauhanen kertoo.Toissakerralla Dollar Haven kiri Derby-karsinnoissa neljänneksi. Viimeksi Derby Consolationissa sijoitus oli viides. Kauhanen kokee Dollar Havenin kehittyneen kovien tehtävien myötä.”Hevosen esiintymiseen ja käyttäytymiseen olemme olleet tosi tyytyväisiä. Se ei ole koskaan ollut luonteeltaan höhlä, mutta varmuutta on tullut nyt lisää. Tamma on ottanut kovat tehtävät oikealla tavalla”, Kauhanen sanoo.Taktisen puolen Kauhanen jättää Kylliäisen ja hevosen mietittäväksi. Balanssin osalta jatketaan ilman etukenkiä, mutta lämmitys ratkaisee aukaistaanko Lappeessa hevosen korvat kilpailutilanteessa ensimmäistä kertaa.”Jarno testasi kotona korvien aukaisua. Ei hevonen hirveästi ollut sitä pelästynyt. Normaalisti Dollar Haven on kisannut pumpulit korvissa, mutta katsotaan nyt vielä kuinka kierroksilla hevonen on lämmittelyssä”, Minna Kauhanen suunnittelee.Lämminveristen karsinnoista kolme saavat paikan lauantaina 20. syyskuuta 40 000 euron ensipalkinnolla ajettavasta finaalista. Karsinnoissa ykköspalkinnot ovat 5000 euroa. Finaalin lähtöradat valitaan 9. lähdön jälkeen.