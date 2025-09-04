Henna Halme jättää Vermon ja siirtää toimintansa uusiin paikkoihin – "Viikonloppuna on tarkoitus viedä ensimmäinen muuttokuorma"

Kahden vuoden ajan Vermon ratatallilla omissa nimissään valmennustoimintaa pyörittänyt Henna Halme siirtää toimintansa nykyisin Kangasalaan kuuluvaan Sahalahteen Riikka Avotien omistamalle tilalle.”Viikonloppuna on tarkoitus viedä ensimmäinen muuttokuorma”, Halme ilmoittaa.”Minulla on jo ennestään ollut Riikan hevosia treenissä. Olen viime aikoina käynyt aika paljon hänen luonaan aina kun vain tästä on päässyt irtaantumaan. Valmennuspaikat ja koko se miljöö ovat vakuuttaneet”, hän jatkaa.Halme kertoo, että tallin hevosmäärä on myös Sahalahdessa tarkoitus pitää lähelle samoissa lukemissa kuin Vermossa. Nyt treenilistalla on 19 hevosta, mutta niiden omistajien kanssa on vielä tarkoitus keskustella lisää jatkosta.”Mitään emme ole lyöneet lukkoon, mutta tarkoitus olisi, että Sahalahdessa ollessani voisin saada myös jotain uusia asiakkaita ja hevosia”, Halme sanoo.Uusien tuulien myötä Henna Halme on innoissaan. Vermossa hän on kokonaisuudessaan vaikuttanut vuodesta 2021, kun hän vuokrasi yhdessä Veijo Heiskasen kanssa ratatallin käyttöönsä.”Vaihtelu virkistää. Olen kuitenkin kasvanut Orimattilassa, ja nyt pääsemässä takaisin maaseudun rauhaan. Tuntuu kivalta. Riikka on satsannut hevosiin valtavasti ja on edelleen älyttömän innostunut niistä. Kun yhdessä aletaan touhuamaan, meillä voi olla vain taivas rajana”, Halme hymähtää.