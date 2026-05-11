Henri Bollström insuliinipumpun toimintahäiriön seurauksena teho-osastolle – "Täytyy Suomen valtiota kiittää, kuinka täällä terveydenhuolto pelaa"

Vermon Finlandia-sunnuntaina ammattiohjastaja Henri Bollströmin vakiajokki Caru aloitti 6-vuotiskautensa vakuuttavalla voitolla juostuaan täyden voltin läpi 22,6-vauhtia.Voittajaseremonioissa Carun rattailla Bollströmiä tuurannut Tuomas Pakkanen lähetti terveisiä sairaalassa olevalle Bollströmille. Tieto Bollströmin joutumisesta sairaalaan herätti raviseuraajissa luonnollisesti huolta huippukuskin voinnista.”Muutama viikko sitten sain elektronisen insuliinipumpun, joka säännöstelee insuliinia automaattisesti. Järjestelmä on vielä itsellenikin uusi, mutta jostain syystä laite antoi vääriä lukemia. Aiemmin olen pistänyt itse insuliinia diabeteskynällä”, Bollström aloittaa.Viime torstaina Bollström ensin tunsi olonsa tavallista heikommaksi. Perjantaina hänen mentyä aamulla töihin Juvalle Seppo Suurosen ravitallille vointi muuttui entistä pahemmaksi.”Otin lasin vettä, eikä se pysynyt sisälläni. Insuliinipumpun mukaan verensokeri kuitenkin oli kohdillaan, joten kuvittelin noroviruksen tai jonkun sen tapaisen iskeneen minuun. Huilasin Sepolla hetken, mutta olo meni entistä pahemmaksi, joten Kuopion raveihin lähteminen oli pakko perua. Kotiin päästyäni oksentelu jatkui ja olo vain huononi. Sitten rouva (Maaret Svart) hälytti ambulanssin ja minut vietiin sairaalaan”, Bollström kertaa.Sairaalassa Bollströmillä todettiin ketoasidoosi eli happomyrkytys, joten perjantain ja lauantain välisen yön ohjastaja vietti Mikkelin sairaalassa teho-osastolla. Ykköstyypin diabetes Bollströmillä on ollut jo yli 20 vuotta.”Niin sanotun keto-arvon pitäisi olla lähellä nollaa, mutta minulla arvo oli yli seitsemässä. Kuivuin raa’asti ja sairaalassa minua nesteytettiinkin monta litraa. Lauantaina oloni rupesi paranemaan ja sunnuntaina pää oli vielä aamusta hiukan pökkyrässä. Illalla sairaalasta kotiutuessani tunsin oloni jo lähes normaaliksi”, Bollström selvittää..Maanantaina Bollström tuntee jo vointinsa täysin normaaliksi. Ohjastustehtäviin hän palaa tiistaina Teivossa.”Tämä oli ensimmäinen kerta, kun minulle käy mitään vastaavaa. Jatkossa ainakin tiedän, miten lähteä vastaavassa tilanteessa itseäni hoitamaan. Nyt fiilis on hyvä ja olo terve. Äsken rouvallekin sanoin, että tätä tunnetta pitää arvostaa. Nyt olen parhaimmillaan kissan kanssa ulkona lenkillä hymy korvissa”, Bollström iloitsee maanantaina iltapäivästä.Maanantaina Bollström oli vielä halunnut kiittää sairaalan teho-osaston henkilökuntaa ammattitaitoisesta ja nopeasta hoidosta.”Vein kakkua heille kiitokseksi. Täytyy Suomen valtiota kiittää, kuinka täällä terveydenhuolto pelaa.”Caruun Bollström pääsee tänä vuonna ottamaan tuntumaa ensimmäistä kertaa tulevana lauantaina Porissa, kun ori starttaa suosikkina 12 000 euron ensipalkinnolla ajettavaan Satakunta Senioriin.”Hevonen oli Vermossa jäätävän hyvä. Siitä näki, että sitä on talvella tosi hienosti treenattu ja uskon oriin vielä notkistuvan starttien myötä. Kiitos vielä Tuomakselle, kun hän jätti vapaapäivänsä välistä ja lähti ajamaan hevosiani Vermoon”, Bollström kiittelee.