Henri Bollström ja Petri Lahti-Luopa ostivat huippusukuisen suomenhevosvarsan – "Eiköhän se Sepon listoille mene"

Ammattiohjastaja Henri Bollström ja suurhevosenomistaja Petri Lahti-Luopa satsasivat hiljattain huippusukuiseen suomenhevosvarsaan, kun kaksikko osti Riina Rekilältä vuodenvaihteessa 3-vuotiaaksi kääntyneen Pompanon. Heppa-järjestelmässä Pompanon omistajan kohdalla lukee Kaustisen Elementtivalmiste Oy.”Petri on ollut sponsorini oikeastaan niin pitkään, kun olen ajanut aktiivisesti kilpaa. Meillä on ollut jo pidempään puhetta, että ostaisimme jonkun hyväsukuisen varsan porukassa, ja toisimme sen Sepolle (Suuronen). Täällä on niin hyvät ajopaikat”, Bollström taustoittaa.Raija Alahautalan kasvattaman Pompanon isä on ravikuningas Parvelan Retu ja emä Noriko, joka sijoittui Joensuussa vuoden 2015 kuningatarkilpailussa kakkoseksi. Lyhyen tutustumisjakson jälkeen Bollström kertoo olevansa erittäin tyytyväinen tuoreeseen hankintaan.”Kuultuani Pompanon olevan myynnissä teimme kaupat siitä heti. Kovaa ei ole tietenkään ajettu, mutta siitä tuntee, että se osaa juosta. Lisäksi hevosessa on hyvää se, että se on ollut tallissa, jossa varsa on saanut alusta alkaen kaiken tarvitsemansa. Riina ja Tuukka (Varis) ovat tehneet Pompanon kanssa ennestään hienoa työtä, sillä hevonen on käytökseltään ajettaessa ja kaikkialla muuallakin todella miellyttävä”, Bollström kiittelee.Nyt Pompano menee kesään saakka normaalia treeniä muiden Suurosen tallin 3-vuotiaiden tavoin. Sitten ratkeaa, että alkaako kilpaura jo tällä kaudella.”Varsa saa näyttää sen itse, onko se valmis kilpailemaan jo tänä vuonna. Ikäluokkalähdöissä meillä kuitenkin tavoitteet ovat. En vielä tiedä, kenestä tulee Pompanon vastuuvalmentaja, mutta eiköhän se Sepon listoille mene. Minulle riittää, että palkinnot tulevat pankkitililleni”, Bollström nauraa.Urallaan 1649 voittoa ohjastanut Bollström kertoo nykyisin käyvänsä vähintään neljänä päivänä viikossa Juvalla sijaitsevalla Suurosen tallilla hevosten ajoapuna. Tulevaisuudessa häntä houkuttaa siirtyä yhä enemmän valmennuspuolelle raveissa kiertämisen sijaan.”Olen aina tykännyt hevosten valmentamisesta. Jyväskylässä asuessani mahdollisuutta oman hevosen pitämiseen ei ollut, mutta nyt Mikkeliin palattuani sellainen mahdollisuus löytyy Suurosesta. Lainaohjastamista jatkan kyllä, mutta starttimäärä tulee ehkä hieman vähenemään aktiivisimmista vuosista”, Bollström sanoo.