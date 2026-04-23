Heradamesin aloitus Suomessa lähestyy – "Kaikin puolin oikein miellyttävä hevonen"

Maaliskuun lopussa uutisoitiin ML Stable Oy:n eli Mikko Laakkosen ostaneen Ranskasta yli 400 000 euroa ansainneen Heradamesin. Clément Thomainin valmennuksesta hevonen siirtyi huhtikuun alussa Hausjärvelle Juho Ihamuotilan talliin."Lähellä kilpailuvirettä hevonen jo on. Se treenaa hyvin ja on kaikin puolin oikein miellyttävä hevonen", Ihamuotila kehuu.Heradamesin Suomen-uran mahdollisena aloitusstarttina voisi Ihamuotilan mukaan toimia lauantaina 16. toukokuuta ajettava Porin Kultaloimi."Sitä huollettiin vähän heti Suomeen tultua. Aion ajaa ehkä jo ensi viikolla sillä yhden reippaamman ratahiitin ja katsotaan miltä hevonen vaikuttaa. Kauaa hevonen ei ole meillä vielä ollut, mutta viimeisimmästä Ranskan startista ei toki ole pitkä aika", Ihamuotila toteaa.Laakkonen kertoi Heradamesista tehdyn ostouutisen yhteydessä, että Suomessa oriin näkeminen myös monté-lähdöissä on mahdollista. Tämän myös Ihamuotila vahvistaa..Ihamuotilan tallin muista hevosista erityisesti Vivillionin viisivuotiskauden avausstarttia odotetaan suurella mielenkiinnolla. Ruotsin ikäluokkalähdöistä tamma keräsi Daniel Wäjerstenin valmennuksesta 23 starttiin lähes 440 000 euron voittosumman."Vivillionin kausiavaus alkaa olla lähellä. Todennäköisesti käyn ajamassa sillä ensi viikolla ratahiitin, mutta kotona hevonen tuntuu treenissä oikein hyvältä", Ihamuotila iloitsee.4–5-vuotiaille lämminverisille rajattu Killerin Eliitti voisi valmentajan mukaan toimia Vivillionin alkukesän tähtäimenä. Killerin Eliittiin on toistaiseksi kutsuttu vasta Derby-voittaja Romanov Comery ja Coolman Evo. Kilpailu ajetaan kesäkuun puolivälissä."Kilpailuna se toki meitä kiinnostaa kaiken mennessä hyvin. Montaa starttia ennen sitä ei kuitenkaan ajeta", Ihamuotila vastaa.Kolmivuotiaana Ihamuotilan valmennuksesta Kasvattajakruunun voittaneen Arctic Fionan nelivuotiskausi käynnistyy lauantaina Seinäjoella ajettavasta tammojen Kasvattajakruunun alkuerästä.Talven valmentaja kertoo Arctic Fionalla sujuneen kokonaisuudessaan hyvin, mutta kauden avauskilpailuun ei vielä takarivistä ole isompaa latausta."Eturivin lähtöpaikka olisi ollut huomattavasti mieluisampi. Hevonen oli hyvä hiitissä, mutta kuinka tuolta sitten lähtö menee, jos voittamisesta puhutaan. Haluan kuitenkin, että hevosella ajetaan tauolta järkevästi jatkoa ajatellen", Ihamuotila sanoo.Arctic Fionan olemus kauden avausstartissa ja sen jälkeen määrittää osallistumista Kuopio Stakesiin."Uudenmaan Upeimmasta oli tarkoitus aloittaa kausi, mutta pieni kantapolkeuma siirsi aloituksen tähän. Tähtäimet sillä ovat tänä vuonna erityisesti nelivuotiaiden tammojen lähdöissä", Ihamuotila suunnittelee.