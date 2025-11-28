Hereiam D C suosikkina perjantai-illan karsintalähtöön – "Tuntunut hyvältä treeneissä"

Perjantai-illan Toto5-kierros ravataan Turussa. Illan pääpelin päätöskohteena ajetaan enintään 9000 euroa tienanneille lämminverisille rajatun Lännen Loikka -kilpailun karsinta. Illan karsinnasta kolme parasta selviää maanantaina 15.12. vähintään 5000 euron ensipalkinnolla kilpailtavaan finaaliin.Turun karsintalähdön selvä ennakkosuosikki on kolmosradalta starttaava Hereiam D C. 6-vuotias tamma on löytänyt syksyn aikana huippuvireen. Seitsemässä viime lähdössä Hereiam D C on juossut neljä voittoa ja yhden kakkossijan. Tamman omistaja ja valmentaja Jussi Hautanen kertoo, ettei vireen hiipumisesta näy merkkejä.”Hevonen on tuntunut hyvältä treeneissä. Ei ole ollut mitään ihmeellistä”, Hautanen kertoo.Turussa on perjantain aikana satanut vettä, joten olosuhteet ovat pieni kysymysmerkki.”Tällä hetkellä tilanne näyttää ihan hyvältä. Kesäradalla ajetaan, mutta raskas se tulee olemaan. Ja tilanne voi toki muuttua. Olemme ajaneet radalle karkeaa aamupäivästä. Isoja satsauksia joudumme tekemään”, Metsämäen ratamestari Matti Juutila kertoo kaviouran kunnosta.Hautanen uskoo Hereiam D C:n selvittävän raskaatkin olosuhteet kunnialla.”En usko sillä olevan merkitystä. Se on kuitenkin vahva hevonen.”Valmentaja sanoo finaalipaikan olevan minimitavoite perjantaina. Myös pelaajien luotto tammaa kohtaan on korkealla, sillä perjantaina puolenpäivän aikaan hevosen peliprosentit T5-pelissä olivat 50.Viimeksi Hereiam D C kilpaili hokkikengillä, mutta perjantain starttiin balanssi vaihtuu kesäkenkään.”Luulen, että hevonen saa jo sen verran kunnioitusta muilta, että se hakee keulat jossain vaiheessa. Ja kun en itse aja, ei välttämättä prässiäkään tule hulluna.”