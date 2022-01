"Hermostuttava tilanne! "Davidson du Pontin kasvattaja-omistaja Jean-Yves Rayon ei halua kasata painetta tyttärenpoikansa Nicolas'n hartioille

Vihreän hymynaaman 2700 metrille sunnuntaina Vincennesin päälähdössä ovat valmentajiltaan lähtölistatietoihin saaneet Etonnant, Hohneck, Diable de Vauvert ja Gu d'Heripré.

Kuten Hevosurheilun tämän keskiviikon paperilehdestä käy hyvin ilmi, Etonnant ja Hohneck ovat kaiken aikaa olleet ykköshaastajia. Kummankin hevosen valmentaja näki kakkostilan mahdolliseksi siinä tilanteessa, missä Face Time Bourbon oli mukana menossa. Nyt, kun päävastustaja on pois, jäljelle jää ykkössijan tavoittelu.

"Nyt on täysin toinen tilanne!" myöntää Philippe Allaire, Hohneckin valmentaja. Hän vastaa puhelimeen kiireessä, hevosen kärryiltä, mutta energisen hyväntuulisena, kuten aina.

"Ykkössijaa lähdetään tavoittelemaan, mutta sehän siinä on, että niin lähtee muutama muukin", hän nauraa.

Allaire tuo esiin sen, että lähtötilanteessa tulee erittäin suurella todennäköisyydellä vallitsemaan melkomoinen kaaos, "tohu-bohu", kuten Allaire itse sanoo.

"Mutta meillä on se etu, että kuten olen jo kertonutkin, Hohneck on viilipytty. Sen kanssa voi tulla vaikka kolme lähdönuusintaa eikä se hermostu siitä."

Richard Westerink on kaiken aikaa ollut puolestaan sitä mieltä, että Etonnant olisi ollut Face Timen todennäköisin kaataja. Hänellä on saavutettuna jo Elitloppet-voitot, nyt olisi hänen mielestään Prix d'Amériquen vuoro.

"Siellä on täysi sota päällä", hän kuvailee itse lähtöä. "Kaikkein kauheinta on itse asiassa katsoa sitä radan vierestä, koska siinä asioille ei voi mitään!"

Tony le Beller on antanut hevoselleen vihreän hymiön. Hän toteaa, että lähtö otetaan Diable de Vauvertin kärryillä vastaan "sellaisena kuin se tulee". "Hevonen on super loppusuoran menijä. Emme me puolustuskannalla ole, vaan jos tilaisuus tarjoutuu, se käytetään", hän lupaa.

Entä Davidson du Pont?

Entisellä ykkösvastustajalla, koko lähdön toiseksi eniten tienanneella ori Davidson du Pontilla on nyt myös tuhannen taalan paikka.

Baziren valmennustallin hevosilla on kaikilla keltainen hymynaama, joka tarkoittaa, että kaikki on hyvin, mutta voittoa ei pidetä "ihan satavarmana".

Davidsonin kasvattaja-omistaja Jean-Yves Rayon myöntää, että tilanne on kutkuttava, mutta sanoo heti perään, että kun Face Time Bourbon jäi pois, se oli sekä uhka että mahdollisuus. Koko pakka meni uusiksi. Juoksun psyykkaaminen näin lyhyellä varoitusajalla on lähes mahdotonta, hän sanoo.

"Ne, jotka olisivat ajaneet kakkos-kolmos-sijasta, lähtevät hakemaan nyt voittoa", Rayon arvioi. "Tämä tarkoittaa hyvin lataunutta tilannetta lähtötohinoissa, jolloin virheen mahdollisuus jo siinä vaiheessa pitää ottaa huomioon."

"Myös juoksunkulusta on näistä asetelmista tulossa täysin ennalta-arvaamaton."

Rayon on Nicolas Baziren isoisä ja hänellä on tunteet pelissä monella tasolla.

"Isoisänä toivon, että Nicolas saa hevosen hallittua tilanteessa, että kaikki menee hyvin ja kaikki tulevat ehjinä maaliin", hän sanoo. Hän ei ole uskaltanut edes kysyä missä mennään, saati antanut neuvoja.

"Herran tähden, ei tulisi mieleenkään ahdistella Nicolasia tässä tilanteessa! Hänellä on minun sataprosenttinen luottoni ja tukeni."

Hevosenomistajana ja kasvattajana hän toivoo sijaa. "Jos hevonen tulee kolmen joukkoon, tai vaikka neljänkin, se on minulle sama kuin voitto."

Nicolas'n isä Jean-MIchel Bazire aiheuttaa aina harmaita hiuksia muille kilpailjoille. Hänellä on nytkin tallistaan neljä hevosta, joista yksi siis oman pojan ajettava. JMB on itse valinnut ajettavakseen karsintalähdön voittajan Feydeau Sevenin, vaikka ei sitä voittajaksi veikkaakaan. Tamma Rebella Mattersia ajaa Christophe Martens. Bazire paljastaa, että tammalla on kaikki suurten tammojen elkeet. Eli se on niin sanotusti kovaluontoinen.

"Rebellaa ei saa karsinassa häiritä ja ajaessa pitää olla tarkkana, ettei se suutu, koska jos niin käy, kuskilla ei ole mukavaa kärryillä", hän kertoo.

Gabriel Gelormini paljastaa, että Cokstile juoksi viimeisimmän juoksunsa kengät jalassa, korvat kiinni. Hevosella on hänen mielestään kaikki mahdollisuudet. "Valmentaja Bondo on sen tyyppinen, ettei yleensä hirveästi hehkuttele etukäteen", hän toteaa. "Viiden joukkoon vähintään", hän lupaa.

Ainokainen punainen hymiö on Junior Guelpan valmentamalla ja myös ajamalla tamma Bahia Quesnot'lla, lähtölistan kolmanneksi rikkaimmalla tammalla, mutta Hevosurheilun saamien tietojen mukaan se on enemmänkin valmentajan kannanotto hymiöiden tarpeellisuudesta ylipäätään.

Tätä juttua päivitetään.