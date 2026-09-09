Heta Huuskola voitti toisen SM-osalähdön Sol Stormin kanssa.
Heta Huuskola voitti toisen SM-osalähdön Sol Stormin kanssa.Kuva: Laura Koskenniemi
Uutiset

Heta Huuskola puolusti SM-tittelinsä

Monté-ohjastajien SM-kilpailu käytiin keskiviikkona Vermossa. Kahdeksan osallistujan paremmuus ratkesi kolmessa osalähdössä.
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