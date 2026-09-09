Heta Huuskola puolusti SM-tittelinsä

Maiju Leppäjärvi vei nimiinsä ensimmäisen osalähdön. Leppäjärvi ratsasti Parttime Preastin vakuuttavaan keulavoittoon. Toisessa osakisassa Heta Huuskola otti tiukan kiinnityksen Suomen mestaruuteen, kun hän vei voiton Sol Stormin kanssa. Huuskolalla oli jo alla kakkossija avauslähdöstä.Päätöslähdössä Milla Markkasen ratsastama One Night Only vei voiton selvällä marginaalilla. Huuskola sijoittui American Zakken kanssa viidenneksi. Punanuttu keräsi 22 pistettä ja vei mestaruuden neljän pisteen erolla Maiju Leppäjärveen. Milla Markkanen nappasi pronssia 17 pisteen saaliillaan.”Puolikuntoisena olen. Pari päivää piti miettiä, että pystyykö lähtemään tällaiseen skabaan, mutta hyvin meni”, Huuskola kommentoi TotoTV:ssä Sol Stormin voiton jälkeen.Huuskola voitti monté-ohjastajien Suomen mestaruuden myös viime vuonna..Monté pääosassa Vermon keskiviikkoillassa – panoksena Suomen mestaruus.Monté-ohjastajien Suomen mestari Heta Huuskola on tehnyt töitä menestyksensä eteen – "Laji on myös henkisesti välillä rankka"