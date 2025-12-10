Heta Huuskola tipahti tiistaina Killerillä kesken monté-lähdön hevosen selästä – "Se oli sellainen huonojen sattumien summa"

Tiistaina Killerillä ajetussa monté-lähdössä nähtiin hurjan näköinen tilanne, kun Heta Huuskola tippui lähdön suosikiksi luotetun Unique Southwindin selästä ensimmäisellä takasuoralla. Sunset Artistin voittamaa lähtöä ei kuitenkaan keskeytetty, sillä Huuskola onnistui pitämään hevosen ohjista kiinni päästämättä tätä karkuun.Tiistaina Hevosurheilun tavoittama Huuskola kertoo, ettei loukannut tilanteessa itseään pahemmin.”Nivelsiteisiin lienee tullut jotain pientä revähtymää, sillä en pysty vielä laskemaan jalalle hirveästi painoa. Ei kuitenkaan mitään tämän vakavampaa, ja ainakaan toistaiseksi en ole käynyt lääkärissä”, hän päivittää vointiaan.Kyseessä oli Kari Lehtosen valmentaman Unique Southwindin ensimmäinen kilpailu Suomessa. 6-vuotiasta ruunaa Huuskola itse kuvailee luonteeltaan maailman kilteimmäksi, eikä syytä tapahtuneesta hevosta.”Se oli sellainen huonojen sattumien summa. Hevonen laukkasi ja säikähti jotain, se teki tosi jyrkän käännöksen oikealle. Minun suuntani oli vielä siinä kohtaa eteenpäin, joten horjahdin ja tipuin selästä. Onneksi sain pidettyä ohjista kiinni”, Huuskola kertaa.Kuluneen kauden aikana Huuskola on ohjastanut 100 starttia voittaen lähdöistään 19. Kesällä hän voitti Vermossa ajetuissa lähiraveissa monté-ohjastajien Suomen mestaruuden. Killerin tapahtumista hänelle ei jäänyt traumoja.”Uutta yritystä putkeen vaan. Mikäli nilkka antaa myöten, on montéa taas tarkoitus koittaa ensi torstaina Jokimaalla samaisen hevosen kanssa”, Huuskola päättää.