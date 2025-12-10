Heta Huuskola
Heta Huuskola on montéssa maamme kärkiohjastajia. Kuvan Albino King on hänen ainoa valmennettavansa.Kuva: Anu Leppänen
Heta Huuskola tipahti tiistaina Killerillä kesken monté-lähdön hevosen selästä – "Se oli sellainen huonojen sattumien summa"

Heta Huuskola ei syytä tilanteesta ohjastamaansa hevosta.
Heta Huuskola
Unique Southwind

