PIlvenmäki ravirata
Forssan ravit alkoivat murheellisesti.Kuvituskuva: Jarno Unkuri
Uutiset

Hevonen menehtyi Pilvenmäellä

Forssan perjantairavien koelähdössä menehtyi Villiäinen-niminen hevonen.
Julkaistu

Koelähdössä juossut Tino Paldanin ajama Villiäinen kaatui. Takaa tullut 6-vuotias Valk/Tapio Perttunen osui samaan rytäkkään, ja pääsi toviksi irti. Se tarkastettiin eläinlääkärin toimesta kilpailupaikalla.

Radalla kuulutettiin Villiäisen menehtyneen. 14-vuotias ruuna oli kilpaillut urallaan 78 kertaa, juossut ennätyksen 33,1ke ja tienannut 3900 euroa. Hevosen omisti ja sitä valmensi forssalainen Maija Määttä.

Koelähtö ajetaan uudestaan lähdön 3 jälkeen.

Ensiapuhenkilökunta tarkasti kolarissa mukana olleet ohjastajat. Perttunen ohjastaa ravien ajokkinsa normaalisti, Paldan ei.

Pilvenmäen ravirata tiedotti tilanteesta noin klo 18.30.

Hevoskuolemat ovat raviradoilla harvinaisia.

Pilvenmäki
Forssa

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi