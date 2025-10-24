Uutiset
Hevonen menehtyi Pilvenmäellä
Forssan perjantairavien koelähdössä menehtyi Villiäinen-niminen hevonen.
Koelähdössä juossut Tino Paldanin ajama Villiäinen kaatui. Takaa tullut 6-vuotias Valk/Tapio Perttunen osui samaan rytäkkään, ja pääsi toviksi irti. Se tarkastettiin eläinlääkärin toimesta kilpailupaikalla.
Radalla kuulutettiin Villiäisen menehtyneen. 14-vuotias ruuna oli kilpaillut urallaan 78 kertaa, juossut ennätyksen 33,1ke ja tienannut 3900 euroa. Hevosen omisti ja sitä valmensi forssalainen Maija Määttä.
Koelähtö ajetaan uudestaan lähdön 3 jälkeen.
Ensiapuhenkilökunta tarkasti kolarissa mukana olleet ohjastajat. Perttunen ohjastaa ravien ajokkinsa normaalisti, Paldan ei.
Pilvenmäen ravirata tiedotti tilanteesta noin klo 18.30.
Hevoskuolemat ovat raviradoilla harvinaisia.