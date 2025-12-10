Hevosalalle hyviä uutisia: eduskunta myönsi jälleen joululahjarahaa suomenhevosille

Suomen Hippoksen tiedotteessa kerrotaan tälle vuodelle osoitetun 400 000 euron lisäyksen talousarvioesitykseen suomenhevosen aseman turvaamiseksi saavan jatkoa, sillä mietinnössä suomenhevosen aseman turvaamiseen on osoitettu 200 000 euron lisäys sekä erillinen 50 000 euroa Suomenratsut ry:lle. Kyseessä on niin sanottu eduskunnan joululahjaraha.

”Myönnetyn lisärahan vaikutus on ollut kiistaton, sillä vaikka suomalaisten taloustilanne on haastava, ja se näkyi myös tämän vuoden astutusluvuissa, suomenhevosten astutusmäärät laskivat vain noin kolme prosenttia. Astutusmäärien laskun taittaminen on elintärkeää suomenhevosen elinvoimaisuudelle, ja olemme iloisia, että tässä asiassa päättäjillä on kanssamme yhteinen tahtotila”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää kommentoi tiedotteessa.

Mietinnössä nostettiin esiin muun muassa seuraavaa:

”Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitusohjelman mukaisesti varmistetaan hevosurheilun toimintaedellytykset. Hevosala työllistää lähes 15 000 henkilöä ja rinnastuu siten työllisyysvaikutuksiltaan Lapin matkailuun. Alan muutosvaiheessa tulee kohdentaa tarvittavat resurssit toimialan kehittämiseen, joten riittävästä siltarahoituksesta on pidettävä kiinni. Samalla turvataan maakuntaraviratojen toimintaa.

Valiokunta on huolissaan hevosurheilun ja alan toimijoiden lisäksi suomenhevosen tulevaisuudesta. Hallitusohjelman mukaisesti myös suomenhevosen asema kansallisrotuna tulee turvata. Suomenhevosen kilpailumahdollisuudet ovat lähtökohtaisesti vain Suomessa, ja lajin elinvoimaa kannattelee raviurheilu. Terveen kannan säilymiselle on pidetty rajana tuhatta syntyvää varsaa vuodessa. Vuonna 2025 syntyi enää 895 suomenhevosvarsaa, joten tilanne on kriittinen. ”

Hevosalalle myönnettiin muitakin joululahjarahoja. Suomen Hevosopisto saa 200 000 euroa tukea Ypäjä-hallin peruskorjaukseen, Hevostietokeskukselle myönnettiin 50 000 euroa ja Suomen ratsastajainliitolle 100 000 euroa Helsinki International Horse Show’n 40-vuotisjuhlatapahtuman investointeihin.

Lisäksi eduskunnan hallintovaliokunta julkaisi 5.12. mietinnön hallituksen esityksestä uutta rahapelijärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi, jossa otettiin kantaa hevosalan toimintaedellytyksiin. Mietinnössä nostettiin esiin tarve tarvittaessa ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin alan tulevaisuuden turvaamiseksi.

”Lausuma oli yksimielinen ja annettu ilman vastalauseita, mikä on hevosalalle vahva viesti siitä, että tarpeemme on kuultu. Jatkamme hyvää keskustelua päättäjien kanssa”, Mäenpää jatkaa.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote