Hevosalan ensi vuoden rahoitukseen neljän miljoonan euron lisäys – Antti Lehtisalo: "Merkittävä korjaus"
Suomen hallitus neuvotteli ensi vuoden budjetista Säätytalolla. Budjettiriihen tiedotustilaisuuden aluksi pääministeri Petteri Orpo totesi, että suomalaisilla on pitkästä aikaa hyvä syy luottaa siihen, että huominen on parempi. Suomen talous on kuitenkin edelleen epätasapainossa menojen ja tulojen suhteen ja valtion korkomenot suuret.
Hevosalaa koskevia numeroitakin saatiin. Hallitus osoitti talousarvioesityksessään neljä miljoonaa euroa hevostalouden siirtymävaiheen siltarahoitukseen vuodelle 2027 rahapeliuudistuksen siirtymisen vuoksi. Tämä tarkoittaa 28 miljoonan euron tasoa, kun aiemmassa rahoituskehyksessä ensi vuodelle kirjattu määräraha oli 24 miljoonaa euroa.
Lisäksi hallitus kirjasi, että ensi vuoden talousarvioesityksen täydentävän esityksen yhteydessä arvioidaan hevosalan tilanne ja rahoitus rahapeliuudistuksen voimaantulon siirryttyä heinäkuulle 2027.
”Ottaen huomioon tänä vuonna annetun budjetin ylittävä määräraha, vuoden 2027 rahoitus tällä lisäyksellä tukee siirtymäkautta. Täydentävän esityksen yhteydessä odotan hallituskumppaneilta sitoutumista hevosalan jatkon turvaamiseen siirtymäkauden yli”, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah totesi.
Suomen Hippos tiedotti tiistai-iltana pitävänsä ensi vuotta koskevaa ratkaisua tärkeänä, mutta korosti, että koko lisenssijärjestelmän siirtymäkauden 2027-2029 toimintaedellytykset on turvattava.
”Vuoden 2027 ratkaisu on hevosalalle merkittävä korjaus aiemmin esitettyyn rahoitustasoon. Olemme kuitenkin pettyneitä siihen, että hallitus ei kevään kehysriihen linjausten ja eduskunnan tahtotilan mukaisesti antanut edelleenkään selkeää ratkaisua pidemmälle aikajänteelle”, Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo sanoi keskusjärjestön tiedotteessa.
”Toimiala nähdään päättäjien puheissa merkityksellisenä, mutta tämän pitäisi siirtyä myös konkreettisiin rahoituspäätöksiin. Tätä odotetaan nyt täydentävän esityksen yhteydessä.”