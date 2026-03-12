Hevosalan Kasvatuspäivät kokoaa viikonloppuna kasvattajat yhteen

Perinteisesti Kuninkuusravien järjestäjäradalla vuosittain pidettävät Hevosalan Kasvatuspäivät (ent. Jalostuspäivät) järjestetään tänä vuonna perjantaista lauantaihin 13.–14.3. Teivon ravikeskuksella.

Suomen Hippoksen jalostusvastaava Susanna Back on mielissään Kasvatuspäivien monipuolisesta ohjelmasta.

”Voiko paljon mielenkiintoisempaa ohjelmaa ollakaan, kun meillä on huipputyyppejä puhumassa: Timo Nurmos ja Jukka Houttu samassa pöydässä kertomassa mitä mieltä ovat asioista. Toisaalta paikalla ovat myös huippukasvattajat Saku ja Maini Mikkola sekä Markku Punkari, joten onhan se erittäin mielenkiintoista sekin. Puhumattakaan Kimmo Elfvingin esityksestä”, Back iloitsee.

”Marko Korpi tuo kansainvälisenä valmentajana oman tietämyksensä tapahtumaan myös. Kasvatuspäivillä on tänä vuonna varmasti paljon sellaista ohjelmaa, mistä saadaan oppia ja uutta näkemystä.”