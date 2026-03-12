Hevosalan Kasvatuspäivät kokoaa viikonloppuna kasvattajat yhteen
Perinteisesti Kuninkuusravien järjestäjäradalla vuosittain pidettävät Hevosalan Kasvatuspäivät (ent. Jalostuspäivät) järjestetään tänä vuonna perjantaista lauantaihin 13.–14.3. Teivon ravikeskuksella.
Suomen Hippoksen jalostusvastaava Susanna Back on mielissään Kasvatuspäivien monipuolisesta ohjelmasta.
”Voiko paljon mielenkiintoisempaa ohjelmaa ollakaan, kun meillä on huipputyyppejä puhumassa: Timo Nurmos ja Jukka Houttu samassa pöydässä kertomassa mitä mieltä ovat asioista. Toisaalta paikalla ovat myös huippukasvattajat Saku ja Maini Mikkola sekä Markku Punkari, joten onhan se erittäin mielenkiintoista sekin. Puhumattakaan Kimmo Elfvingin esityksestä”, Back iloitsee.
”Marko Korpi tuo kansainvälisenä valmentajana oman tietämyksensä tapahtumaan myös. Kasvatuspäivillä on tänä vuonna varmasti paljon sellaista ohjelmaa, mistä saadaan oppia ja uutta näkemystä.”
Päivillä esitellään myös lämminverikasvatuksen työryhmän tulokset ja ehdotetut toimenpiteet kotimaisen lämminverikasvatuksen nostamiseksi.
”Työryhmä on tehnyt töitä joulukuusta aivan viime päiviin asti. Sen toimesta on laadittu toimenpideohjelma, joka nähdään ensimmäistä kertaa Kasvatuspäivillä ja julkaistaan seuraavalla viikolla. Siellä on konkreettisia kehitysehdotuksia, miten lähdemme kääntämään kotimaisen lämminverikasvatuksen suuntaa”, Back kertoo.
”On tärkeää saada intoa ja uskoa kasvatustoimintaan ylipäätään, mutta erityisesti lämminverikasvatukseen, jotta meillä on elinvoimainen raviurheilu jatkossakin.”
Ennakkolippujen myynti tapahtumaan on päättynyt, mutta lippuja on saatavilla myös ovelta tapahtumapäivinä.
Tapahtuma myös striimataan Havenin sivuilla, joilta voi ostaa katseluoikeuden. Back kuitenkin kannustaa kasvattajia ja kasvatuksesta kiinnostuneita tulemaan paikan päälle, mikäli se vain on mahdollista.
”Tapahtuma on samalla myös hyvää vertaistukea tarjoava sosiaalinen verkostoitumistilaisuus kasvattajille.”
Myös Hevosurheilu on paikalla Hevosalan Kasvatuspäivillä, ja tapahtumaa seurataan sekä Hevosurheilun verkossa että ensi viikon lehdessä.
Lisätietoja tapahtumasta löytyy Hippoksen sivuilta.